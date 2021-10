jW-Archiv (M)

Gekniffen

Zu jW vom 2./3.10.: »Kuscheln der Königsmacher«

Ich fasse es nicht. Die Grünen auf Kuschelkurs mit der extrem sozialfeindlichen und neoliberalen FDP. Hier trifft – letztlich um des politischen Überlebens willen – Wasser auf Feuer. Eine Partei wie die FDP, die sich ihrer Spenden von der Immobilien- und Rüstungsbranche rühmen darf – und nicht nur von dort –, ist bereit, mit den Grünen eine Koalition einzugehen. Fragt sich, was unter dem Strich als Ergebnis zu erwarten ist. In einem Punkt haben die Grünen bereits gekniffen und ihre Wähler betrogen. Anton Hofreiter hat schon angekündigt, dass Einzelthemen, die die Grünen bis dato vertreten haben (so das Tempolimit auf deutschen Autobahnen), Koalitionsverhandlungen a priori nicht behindern dürften. Bereits das ist ein Verrat an Grünen-­Wähler, die genau wegen dieses Problems eben ihre Grünen gewählt haben. Beste Erfahrungen im neoliberalen Sumpf haben die Grünen ja bereits mit ihrem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann sammeln können, der sich mit der Automobilbranche bestens geeinigt hat und deren Interessen vertritt. (…)

Rudi Eifert, Langenhagen

Unwählbar

Zu jW vom 30.9.: »›Es ist brutal, zeichnete sich aber ab‹«

Ich will wirklich nicht so klingen, als sei mir die soziale Frage egal, und es stimmt, dass Die Linke auch da in letzter Zeit absolut enttäuscht. Aber ich bin es leid, mir einen »Austausch durch Identitätspolitik« als Grund dafür anhören zu müssen. Die Linke hat als linke Partei einen klaren Auftrag, sich für die Rechte aller diskriminierten Minderheiten einzusetzen. Und dieser Einsatz darf nicht bei einer Entlastung des Geldbeutels für die »Unterschicht« aufhören. Menschenrechte müssen flächendeckend durchgesetzt werden, Probleme von Minderheiten dürfen nicht auf taube Ohren stoßen, es muss eine klare Stellungnahme gegen Diskriminierung geben. Dies steht nicht im Gegensatz zum Behandeln der sozialen Frage, es ist Teil von ihr. Ich habe es satt, dass mein Kampf für meine eigenen Menschenrechte als »Identitätspolitik« abgetan wird. Als ginge es mir um irgendwelche Worte und Floskeln. Nein, es geht mir sowohl um mein psychisches als auch mein physisches Wohl, da mein Leben schon einem höheren Risiko ausgesetzt ist, wenn ich im öffentlichen Raum unterwegs bin oder auch nur in mein Elternhaus gehe. Und ich bin nicht die einzige, die dieses Gefühl hat. Allen meinen befreundeten Genoss*innen geht es genauso. Und für sie und mich ist Die Linke einfach ein Totalausfall. Solange Leute wie Sahra Wagenknecht in dieser Partei geduldet werden, die aktiv gegen unsere Rechte kämpfen, kann man nicht einmal davon sprechen, dass Die Linke sich für sogenannte »Identitätspolitik« einsetzt. Selbst in einem strikt bürgerlichen Kontext bleibt Die Linke absolut unwählbar für Minderheiten aller Art.

Chris Marisa Lammers, per E-Mail

Abgeschirmt

Zu jW vom 2./3.10.: »Lied zum dritten Oktober«

Ich sitze in meiner Wohnung und höre das monotone, nervenaufreibende Hämmern der Bässe, die uns ein »Volksfest« zum »Tag der deutschen Einheit« herbeidröhnen sollen. Ich frage mich, was mir dieses schreckliche Dröhnen eigentlich zum Thema »deutsche Einheit« sagen soll. Brot und Spiele? Bloß nicht nachdenken? (…)

In Halle (…) feiern sich heute wieder einmal hinter verschlossenen Toren und abgeschirmt vom vor 31 Jahren zwangsbeglückten Volk diejenigen selbst, die sich in einer Mischung aus Selbstbeweihräucherung und -betrug das schönreden, was uns da als Glück verkauft werden soll. Auf dem Marktplatz hier in Strausberg ein paar Gestalten, die gelangweilt die Bratwurst- und Bierstände ablaufen. Sieht so ein glückliches Volk aus? Müssten nicht die Repräsentanten dieses Staates heute in Halle unter den vor Freude taumelnden Menschen sein? Müssten sie sich nicht alle umarmen und Babys küssen, um mit den fähnchenschwenkenden Massen und unter Glockenläuten wie in Goethes Osterspaziergang vor die Tore der Stadt zu ziehen, um dort das Glück dieser Einheit (…) zu feiern? Müsste nicht die dortige Sternwarte, die endlich vom besudelten Namen Sigmund Jähns befreit wurde, am heutigen Tag in »Helmut-Kohl-Sternwarte« umgetauft werden – wie es sicher 99 Prozent der Hallenser fordern? Ach nein – wie es scheint, beschreibe ich da wohl Utopia und nicht die BRD.

Wenn nur noch Bratwurststände und Bierzelte, Absperrungen und geschlossene Veranstaltungen für die »Volksvertreter« von einem »Volksfeiertag« bleiben, dann ist mit der »Volksbeglückung« vor 31 Jahren wohl etwas gründlich schiefgegangen. Und dann darf man sich die Frage stellen, ob es nicht hohe Zeit ist, dass sich das Volk seine Gründe zum Feiern selbst erschafft – ohne die Heuchler in Halle (…). Wenn alles das, was sich mit dem 3. Oktober an Verbrechen, an Betrug und Abscheulichkeiten verbindet, auf dem Müllhaufen der Geschichte liegt, dann bin ich Mensch, dann darf ich’s sein.

Ulrich Guhl, Strausberg

Ermutigend

Zu jW vom 2./3.10.: »Klimakiller enteignen!«

»›Die Klimakrise betrifft uns alle, wir dürfen uns nicht weiter wegducken und RWE machen lassen«, wird Eckardt Heukamp, der derzeit vor Gericht gegen die Zwangsenteignung seines in Lützerath liegenden Hofes vorgeht, (…) zitiert. In einer Pressekonferenz hatten gemeinsam mit Heukamp auch Sprecherinnen und Sprecher von ›Fridays for Future‹, Greenpeace, ›Ende Gelände‹ und ›Lützerath lebt‹ erklärt, das Dorf verteidigen zu wollen.« Bravo, kann man da nur sagen.

In unserem Grundgesetz steht doch auch der schöne Satz: »Eigentum verpflichtet.« So ist es doch bspw. gesetzlich verboten, auf seinem »eigenen«, zu Recht erworbenen Grundstück Giftmüll zu vergraben, der das Grundwasser für alle Anwohner vergiften könnte. Man kann nur hoffen, dass das Verfassungsgericht auch diesen Aspekt bei der Klage gegen die Zwangsenteignung des Hofes von Heukamp zum Schutz der Allgemeinheit und letztlich zum Erhalt des Überlebens unserer Nachkommen berücksichtigen wird. Außerdem finde ich es ermutigend, dass sich die verschiedenen Gruppen in ihrer Unterstützung so einig sind.

Josie Michel-Brüning, Wolfsburg