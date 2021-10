Unwirtlicher Nachbar des Tages: Elon Musk

imago images/ZUMA Wire Es klingt wie eine Drohung: Der »neue Nachbar« in Brandenburg, Elon Musk (15.9.2021)

Chipmangel allerorten. Kein Problem für Elon Musk. Sein Tesla-Konzern hat in den vergangenen drei Monaten mal eben 240.000 Luxusschlitten mehr ausgeliefert als im Vorquartal – eine Steigerung um 53 Prozent. Doch Musks Milliarden kommen nicht von ungefähr. Die Mitarbeiter wurden der Firma zufolge zur »Höchstleistung« angetrieben.

Wie es in den Werken zugeht, beschäftigte am Dienstag ein US-Gericht in San Francisco. Die Jury sah es als erwiesen an, dass drei ehemalige Mitarbeiter während der Arbeit rassistisch beleidigt wurden. Statt an einen modernen Arbeitsplatz zu kommen, hätten sich die Kläger »in einem Stück direkt aus der Jim-Crow-Ära wiedergefunden«. Das Stereotyp eines tanzenden Schwarzen wurde in Bühnenshows des 19. Jahrhunderts meist von verkleideten Weißen verkörpert. Später wurde auch die Zeit der Rassentrennung in den USA danach benannt. Teslas »fortschrittliches Bild« sei nur eine »Fassade« gewesen. Der Autobauer habe trotz Beschwerden der betroffenen Beschäftigten nichts gegen die rassistischen Umtriebe unternommen. Tesla muss 137 Millionen US-Dollar Schadenersatz berappen. Musk erklärte kleinlaut, dass die Arbeitsatmosphäre wohl »nicht perfekt« gewesen sei. Es seien aber »Teams für mehr Diversität« eingeführt worden. Außerdem sei der Beschwerdeweg erleichtert worden – super Sache: Petzen beim Nazichef.

Der Tesla-Boss interessiert sich mehr für sein Image als für erniedrigte Arbeiter. Für ihn heißt es: Raus aus der Schmuddelecke und rein ins schöne Brandenburg. Auf dem Gelände der Gigafactory in Grünheide lässt der Manager es krachen. 9.000 Gäste empfängt Tesla am Sonnabend zu einem »Volksfest«. Die Coronaauflagen wurden von Amts wegen ein wenig gedehnt. Musk und seine Partymeute können die Hüllen fallen lassen. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) freut sich schon, meldete die Berliner Zeitung am Mittwoch, darauf, dass sich Musk den Menschen in der Region als »neuer Nachbar« vorstellt.