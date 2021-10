Erneut Studierende in Istanbul festgenommen

Istanbul. In Istanbul sind erneut mehrere Studierende nach Protesten gegen einen von Präsident Recep Tayyip Erdogan eingesetzten Rektor der Bogazici-Universität festgenommen worden. Die Polizei habe zehn Menschen verhaftet, sieben davon seien weiter in Gewahrsam, sagte der Anwalt Gökhan Soysal am Mittwoch der dpa nach den Protesten vom Montag. Seit Januar protestieren die Studierenden an der Universität, immer wieder gibt es Festnahmen. (dpa/jW)