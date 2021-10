Polen: Grenze zu Belarus wird weiter militarisiert

Warschau. Polen schottet sich stärker gegenüber Asylsuchenden an seiner Grenze zu Belarus ab. Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak kündigte am Mittwoch eine Aufstockung der Zahl der Soldaten zur Unterstützung von Grenzbeamten auf 3.000 an – ein Plus von 600 im Vergleich zur vergangenen Woche. »Die Sicherung der Grenze zu Belarus ist derzeit die wichtigste Aufgabe«, schrieb Blaszczak auf Twitter. »In den kommenden Tagen werden Militärhubschrauber Luftpatrouillen entlang der polnisch-belarussischen Grenze fliegen.« Am Dienstag hatten polnische Grenzbeamte nach eigenen Angaben 13 Aslysuchende festgenommen. (dpa/jW)