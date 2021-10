Magere Ausbeute

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa Nichts Neues im Blick: Der Bericht von Sachsens Geheimdienstchef Dirk-Martin Christian liefert keine bemerkenswerten Erkenntnisse

Die Landesämter für Verfassungsschutz (LfV) aus Sachsen und Sachsen-Anhalt haben am Dienstag ihre Jahresberichte für 2020 vorgestellt. Die Berichte lieferten indes keinen großen Erkenntnisgewinn. Einmal mehr stellten die Überwachungsbehörden dabei fest, dass die Anzahl der in den jeweiligen Bundesländern aktiven Neofaschisten weiter angestiegen sei, diese zunehmend gewaltbereiter agierten.

In Sachsen sei das »rechtsextremistische Personenpotential« im Jahr 2020 auf insgesamt 4.800 Menschen angestiegen, habe sich also im Vergleich zum Vorjahr um 1.400 Personen erhöht. Hintergrund sei die große Anzahl von Anhängern der AfD-Strömung »Der Flügel«, dessen 1.400 Mitglieder als »verfassungsfeindlicher Personenzusammenschluss innerhalb der nicht-extremistischen Partei ›Alternative für Deutschland‹« gewertet werden. Zwar habe sich »Der Flügel« öffentlich aufgelöst, lebe aber als »Gesinnungsgemeinschaft« weiter, so Dirk-Martin Christian, Präsident des LfV Sachsen am Dienstag. Mindestens die Hälfte der sächsischen AfD-Mitglieder zähle dazu, ebenso eine zweistellige Zahl von Mandatsträgern.

»Der Flügel« nutze in Sachsen den »durch die Coronaproteste entstandenen Nährboden«, »um die Entgrenzung zwischen demokratischen, radikalen und extremistischen Positionen in der Gesellschaft zu fördern«. Sein Politikkonzept ziele auf die Abschaffung der »freiheitlichen demokratischen Grundordnung«, insbesondere auf die Ausgrenzung, Verächtlichmachung und letztlich weitgehende Rechtlosstellung von Migranten, Muslimen und politisch Andersdenkenden ab. Auch an Protesten gegen Coronamaßnahmen beteiligten sogenannten Reichsbürgern werden in Sachsen rund 1.050 Personen zugerechnet (bundesweit 20.000 Personen). Ihr Personenpotential sei im Vergleich zum Vorjahr um etwa 50 Personen und bundesweit um 1.000 angestiegen.

Der Inlandsgeheimdienst stellte klar, dass »vom Rechtsextremismus« bundesweit und »insbesondere auch im Freistaat Sachsen« weiterhin die größte Gefahr »für unsere freiheitliche demokratische Grundordnung« ausgehe, was in der Vergangenheit von politischen Entscheidungsträgern, Polizei- und Geheimdienstmitarbeitern nicht selten bestritten wurde. Das LfV verweist dabei auf die gestiegene Bedeutung von Kampfsport für die Neonaziszene. Dieser besäße neben Konzerten eine wichtige Rekrutierungsfunktion. Es existiere ein »europaweites Netzwerk unterschiedlicher Kampfsportlabels, Bekleidungsvertriebe und Veranstaltungsorganisatoren«. Konkrete Schlussfolgerungen aus diesen Lageeinschätzungen zog die Behörde jedoch nicht.

Aus der politischen Linken finden erneut die Rote Hilfe und die starke autonome Szene in Leipzig und Dresden Erwähnung. Auch anarchistische Vereinigungen wie die FAU, »orthodoxe Gruppierungen«, zu denen der Geheimdienst die Deutsche Kommunistische Partei, die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands und einige Gliederungen der Partei Die Linke zählt, werden im jüngsten VS-Bericht gelistet. Letztere verfügten jedoch im Freistaat insgesamt nur über ein »Potential von ca. 110 Personen« und hätten nur »marginalen Einfluss auf den Linksextremismus in Sachsen«.

Das sachsen-anhaltische LfV hat erstmalig das in Schnellroda im Saalekreis ansässige »Institut für Staatspolitik« des rechten Verlegers Götz Kubitschek als »rechtsextreme Gruppierung« eingestuft. Ansonsten wurden in Sachsen-Anhalt 1.230 Personen im Bereich des »Rechtsextremismus« gesehen, was der Summe aus 2019 entspreche. Die Zahl der »unstrukturierten, meist subkulturell geprägten Rechtsextremisten« sei gestiegen, »während die Mitgliedszahlen der rechtsextremistischen Parteien sanken«, so der Bericht.

Dem Bereich »Linksextremismus« rechnen die Behörden 590 Personen zu. Der Anstieg um 40 Menschen im Vergleich zu 2019 resultiere in Sachsen-Anhalt »vor allem aus dem Mitgliederzuwachs der ›Roten Hilfe‹«. Das Personenpotential bei »Islamisten« (400 Anhänger) sowie der »Reichsbürgerszene« (500 Personen) sei jeweils »stabil geblieben«, betonte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Dienstag.