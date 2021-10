»Eindeutig politische Einflussnahme«

imago images/Joerg Boethling Ob G20 oder »Cum-Ex«, in Hamburg hat die Teflonschicht des Olaf Scholz Kratzer abbekommen

Auch nach seinem Sieg bei der Bundestagswahl kann SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz den Schatten der Vergangenheit nicht entfliehen. Kurz nach der Wahl kam es zu Razzien im Zusammenhang mit der in die »Cum Ex«-Affäre verwickelten Hamburger Warburg-Bank. Scholz wird unter anderem vorgeworfen, er habe als Bürgermeister dafür gesorgt, dass 2016 rund 47 Millionen Euro aus »Cum-Ex«-Deals der Bank nicht zurückgefordert wurden. Was waren das für Razzien?

Die Staatsanwaltschaft Köln hat am 28. September die Privatwohnung des langjährigen SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs, des früheren Innensenators Alfons Pawelczyk, auch SPD, und der Finanzbeamtin Daniela P. sowie Räume der Hamburger Finanzbehörde durchsuchen lassen. Hintergrund der Ermittlungen ist ein »Anfangsverdacht der Begünstigung«.

Daniela P. ist eine Schlüsselfigur der Affäre um die Warburg-Bank. Wer ist die Frau?

Frau P. war Sachgebietsleiterin im Finanzamt für Großunternehmen, dort verantwortlich für die Warburg-Bank. Sie hat bei ihrer Aussage im Untersuchungsausschuss zum Warburg-Skandal jede politische Einflussnahme auf ihr Handeln, also auch seitens Olaf Scholz’, abgestritten. Damit ist sie quasi die Entlastungszeugin für die Politiker.

Im Mittelpunkt des Interesses stehen vor allem Vorgänge des Jahres 2016, das mit einer Razzia bei der Warburg-Bank begann.

Ja. Anfang 2016 war die Lage noch nicht so klar wie heute. Es setzte sich aber sowohl in der Wissenschaft wie in der Justiz die Auffassung durch, dass die Deals illegal sind. Im Januar 2016 veranlasste die Staatsanwaltschaft Köln Durchsuchungen bei der Warburg-Bank.

Von denen die Bank kalt erwischt wurde?

Die waren völlig überrascht, das hat sie komplett verunsichert. Danach ging es dann um die Frage, ob die Bank die 47 Millionen Euro Steuern zurückzahlen muss oder nicht. Deren Ansicht zu »Cum-Ex« war: Das ist eine Dummheit des Staates. Die haben da einen Fehler gemacht, und den nutzen wir jetzt aus. Auch Warburg-Sprecher Christian Olearius und seine Leute waren der Auffassung: Wir bekommen das zu Recht.

Die Betriebsprüfer des Finanzamtes waren anderer Meinung.

Wir haben die Information, dass im Mai 2016 die Betriebsprüfer in einem Vermerk geschrieben haben: Die Bank muss die 47 Millionen zahlen. Frau P. hat diese klare Haltung quasi gebrochen. Sie hat die Entscheidung, dass das Geld zurückgegeben werden muss, zurückgehalten. Frau P. hat lange Gespräche mit den beiden Warburg-Geschäftsführern geführt, über die sie merkwürdigerweise keinerlei Vermerke angefertigt hat.

Wann ist Olearius an die Politik herangetreten?

Den Sommer über hatten die Warburg-Banker den Eindruck, dass sie doch nicht bezahlen müssen. Aber dann hat P. ihnen signalisiert, dass die Sache nicht so klar ist, und es daher günstig sei, mit der Politik zu reden. Olearius baute den Kontakt zu Scholz über Pawelczyk und Kahrs auf. Zum ersten Gespräch kam es im September 2016, das war aber noch ein relativ normaler Austausch. Unruhe entstand erst, als P. im Oktober einen Vermerk schrieb, dass sie doch auf der Rückforderung der 47 Millionen besteht. Die Begründung enthielt aber auch Gegenargumente. Mit diesem Vermerk, aber auch sonst in der Kommunikation mit den Bankern wirkte P. wie eine Beraterin der Warburg-Bank. Sie hat denen Tipps gegeben, wie man die Nachzahlung vermeidet. Dann gab es das ominöse zweite Treffen von Scholz und Olearius im Oktober 2016 ohne Zeugen, von dem wir aus den Tagebucheintragungen von Olearius wissen. Da ging es hart zur Sache.

Olearius hat Scholz unter Druck gesetzt.

Ja. Seine Argumente waren: Die Nachforderung ist ungerechtfertigt, und die Bank geht pleite, wenn wir zahlen müssen. Und er hat Scholz ein an Frau P. gerichtetes Schreiben übergeben, das ihr aber längst vorlag. Dieses Schreiben wurde später auf Hinweis von Scholz über den damaligen Finanzsenator und heutigen Bürgermeister Peter Tschentscher von oben wieder in die Finanzbehörde gegeben.

Dennoch ist das Mantra der Verantwortlichen: Es hat keinerlei politische Einflussnahme in der Sache gegeben.

Das ist falsch. Es ist eindeutig eine politische Einflussnahme, wenn man ein solches Schreiben von oben in die Finanzbehörde gibt.

Tatsächlich ist weder Scholz noch Tschentscher nachzuweisen, dass sie direkte Anweisungen in der Sache gegeben hätten. Aber machen Berufspolitiker das nicht immer so bei Sauereien, an denen sie beteiligt sind?

Scholz hat jedenfalls deutlich darauf geachtet, keine Spuren zu hinterlassen. Und er hat sich mit Sicherheit später darüber totgeärgert, dass so ein verrückter Chef einer Bank auf die Idee kommt, über all das Tagebuch zu führen. Scholz hat im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, kurz PUA, immer erklärt, er könne sich an nichts erinnern und sich damit Helmut Kohl zum Vorbild genommen, der in der Parteispendenaffäre dasselbe gesagt hatte – nur dass Kohl das gemacht hat, als er schon zehn Jahre Kanzler war. Scholz macht es, bevor er Kanzler wird.

Entspricht das Verhalten von Scholz als Bürgermeister in der Sache nicht seiner Agenda, sich als Sachwalter der Investoren, der Wirtschaft zu verstehen?

Er war jedenfalls felsenfest davon überzeugt, dass er nur in guter Zusammenarbeit mit den Investoren die Stadt führen kann. Man muss sich den ganzen Kontext von damals nochmal vor Augen führen. Hamburg hatte die große Krise um die HSH Nordbank. Der Finanzplatz Hamburg war hoch gefährdet. Und jetzt ist die traditionsreiche Warburg-Bank angeblich auch noch in Gefahr, wegen eines solchen blöden Steuerbescheides. Was man auch nicht übersehen darf: Aus Sicht von Scholz war es ein politischer Erfolg, dass die große Warburg-Bank jetzt auf einmal mit ihm redet, mit einem Sozialdemokraten – dieses Bankhaus, das sonst immer nur die CDU unterstützt hat.

Ist das nicht ein Schlüssel zum Verständnis von Scholz und weiten Teilen der Sozialdemokratie?

Ja, klar. Dazu fällt mir ein Zitat des 2008 verstorbenen linken Sozialdemokraten Peter von Oertzen aus dem Jahr 2005 ein. Nachdem er gerade seinen Austritt erklärt hatte nach 59

Jahren Mitgliedschaft, sagte er, die SPD sei eine »Partei voller Angst«. Und weiter: »Der brave Sozialdemokrat hat schreckliche Angst vor dem Kapital, aber aus Angst macht man schlechte Politik.« Über den damaligen SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder meinte er: »Schröder glaubt, wenn ein Vorstandsvorsitzender nett zu ihm ist, hat er den Klassenkampf gewonnen. Der spinnt, das ist eine lächerliche Einschätzung der realen Machtverhältnisse.«

Was hat Pawelczyk, der in der Hamburger SPD lange ein wichtiger Mann war, mit den Vorgängen zu tun?

Pawelczyk war Innensenator und Zweiter Bürgermeister, ist jetzt sehr alt. Aufgefallen ist er dadurch, dass er nach seiner politischen Karriere eine umfangreiche Beratertätigkeit begonnen hat. Es ist symptomatisch, dass die Gesprächsanbahnung durch die Warburg-Bank offenbar im vornehmen Anglo-German Club an der Außenalster stattgefunden hat. Pawelczyk hat in der Sache als Türöffner fungiert.

Und wann kam Kahrs ins Spiel?

Das wissen wir nicht so genau. In Olearius’ Tagebüchern tauchen die beiden gemeinsam auf. Jedenfalls ist Kahrs, als er einen Anruf von Olearius bekam, sofort bei ihm vorbeigerauscht, wie wir aus den Tagebüchern wissen, und hat nach seiner Pfeife getanzt.

Kahrs war lange mächtiger Chef der SPD Hamburg-Mitte und einer der Sprecher der rechten Parteiströmung »Seeheimer Kreis«. Er ist überall da, »wo Geld stinkt«, hat der Linke-Politiker Fabio De Masi gesagt.

Er war jedenfalls in diverse Affären verwickelt. Bei den aktuellen Ermittlungen geht es laut Medienberichten auch um Spenden an die SPD und den Kreisverband Mitte.

Zurück zu Scholz. Als er im Frühjahr 2011 Stadtoberhaupt Hamburgs geworden war, kümmerte er sich als erstes darum, die fast schon gescheiterte Elbphilharmonie zu retten.

Das ist ein interessanter Punkt. Mit Blick auf das Projekt Elbphilharmonie kann man eine Menge über Scholz lernen. Er ist jemand, der sich richtig einarbeitet, der fleißig und akribisch ist, die Details kennt. Es ist Stärke und Schwäche zugleich: Er kann nicht abgeben, muss alles allein machen, kann nicht im Team arbeiten. Das ist auch dieses Moment von Größenwahn, das man bei ihm feststellen muss: Ich muss das machen, nur ich kann das. Er hat seine Buddies um sich, aber da gibt es eine ganz klare Hierarchie, und er ist der König. Es gibt aber noch einen zweiten Vorgang, der viel über Scholz sagt: die große HSH-Nordbank-Krise. Die HSH Nordbank hat die Stadt und Schleswig-Holstein rund 30 Milliarden Euro gekostet. Und da gab es viele Merkwürdigkeiten.

Und dann gibt es noch ein Bauprojekt, das Scholz Hamburg aufs Auge gedrückt hat: den Elbtower, für den am Montag erste Baumaßnahmen begonnen haben. Der würde mit 233 Metern die von den Hauptkirchen geprägte Skyline zerstören. Das Hamburger Abendblatt sprach von einem Vermächtnis von Olaf Scholz.

Das trifft es. Es gibt da zwei Aspekte, einmal den architektonischen. Aber noch spannender ist für mich die Person des Elbtower-Investors, des Österreichers René Benko. Er zählt zu den größten Spekulanten überhaupt. Ich sehe die große Gefahr, dass er nicht in der Lage ist, dieses Hochhaus zu füllen, dass eine Investitionsruine entsteht. Es heißt, das sei durchaus ein Geschäftsmodell Benkos.

Angesichts ihrer Erfahrungen mit Scholz: Was ist von ihm zu erwarten, wenn er Bundeskanzler wird?

Ich glaube, er wird vor allem zwei Sachen machen. Er wird kräftig Demokratie abbauen. Und zwar mit einer Begründung, die so aussieht: Wir müssen den Klimawandel jetzt bekämpfen, können nicht fünf Jahre mit Maßnahmen warten. Die FDP ist da sowieso voll dabei, die Grünen kriegt er mit dem Hinweis auf den Klimawandel. Dann wird das Planungsrecht umgekrempelt, es wird meines Erachtens nicht mehr so viele Anhörungen und Einspruchsmöglichkeiten geben. Auch das Verbandsklagerecht wird wohl angegriffen. Die zweite Gefahr, die ich sehe: dass es nochmal einen großen Schub von Privatisierungen gibt, so etwa bei der Bahn. Das sind die zwei großen Baustellen.