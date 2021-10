Hammer oder Amboss

Michele Tantussi / Reuters Zum Streik bereit? »Na klar!« – »Freilich.« – »Sicher.« (Mittwoch im Regierungsviertel)

»Hier! Regiert! Die IG BAU!« Es war ein imposanter Demonstrationszug, der da am Mittwoch durchs Regierungsviertel zu dem Ort führte, an dem die Schlichtung im Tarifstreit des Bauhauptgewerbes begann. Mehr als tausend Arbeiter waren von überall im Land nach Berlin delegiert worden. Sie trugen Helme und Warnwesten, lärmten mit Trommeln, Fässern und Tröten, schwenkten Fahnen, auf denen »Attacke!« oder »Wir sind es wert« zu lesen war.

Aus den Mienen war deutlich mehr Streik- als Kompromissbereitschaft zu lesen, auch wenn für jeden, den man ansprach, erst einmal etwas anderes nicht zur Verhandlung stand. Ein junger Bochumer rief: »Mehr Kohle! Wir wollen mehr Geld!«, bekam dafür einen Daumen hoch vom Lieferando-Fahrer am Straßenrand und erklärte auf Nachfrage, seine Ausbildungsvergütung sei »ein Witz«. Ein gemütlicher Franke um die 50 sagte, er fahre »manchmal drei, vier Stunden« zur Baustelle und erhalte dafür 0,5 Prozent seines Monatslohns – lächerliche »zehn, 15 Euro«, schätzte er gegenüber jW. Einer älteren Thüringerin schließlich ging es zuerst einmal um die Angleichung der Ostlöhne, die »vor Ewigkeiten« für 2022 verabredet worden sei, aber noch immer fehlten fünf bis elf Prozent. »Wir wollen die Hälfte in diesem Jahr und die andere Hälfte im nächsten!« Alle drei waren zum Streik bereit: »Na klar!« – »Freilich.« – »Sicher.«

Ihre roten Linien entsprechen den Kernforderungen der Gewerkschaft IG BAU: 5,3 Prozent mehr Lohn, Wegezeitentschädigung und Ost-West-Angleichung. Angesichts übervoller Auftragsbücher sollte das alles kein Problem für die Unternehmer sein, aber die kämpfen mit harten Bandagen und schon auch mal mit Schlagring: »IG BAU verbreitet Fake News« war eine Pressemitteilung des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes (ZDB) vom Dienstag überschrieben: Vorwürfe, man habe die Tarifverhandlungen scheitern lassen, entbehrten »jeder Grundlage«.

Gezeichnet war die Mitteilung von ZDB-Vizepräsident Uwe Nostitz, dem Verhandlungsführer der Unternehmer, dem Jutta Beeke vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) zur Seite sitzt. Bei der ersten Runde im Mai hätten die beiden »drei Prozent auf 24 Monate angeboten, wofür auch immer – mehr sei nicht drin«. So hat es Carsten Burckhardt, Verhandlungsführer der IG BAU, vor der Demo am Mittwoch im Gespräch mit jW in Erinnerung. Bei der letzten Runde am 22. September habe es dann geheißen: »Nur wenn ihr auf Rahmentarifmaterie und Wegezeitentschädigung völlig verzichtet, machen wir ein Angebot zu Löhnen und Ost-West-Angleichung.« Soviel zu »Fake News«.

»Wir werden vor einem Herrn Nostiz und einer Frau Beeke nicht in die Knie gehen«, versicherte Burckhardt in dem Gespräch. Vom Schlichter Rainer Schlegel hat der Gewerkschafter eine erstaunlich hohe Meinung: »ein sehr honoriger Mann, hochprofessionell«. Sein Urteil geht zurück auf die Tarifverhandlungen 2020. Auch da war der Präsident des Bundessozialgerichts mit CDU-Parteibuch zum Schlichter berufen. Am Ende ließ sich die IG BAU in Sachen Wegezeit mit der erwähnten 0,5-Prozent-Pauschale abspeisen.

Geht es in den nun angebrochenen zwei Wochen Schlichtung nicht über solch mickrige Ergebnisse hinaus, stehen die Zeichen auf bundesweiten Streik. Es wäre der erste am Bau seit 2002. Die IG BAU ist vorbereitet, sagt sie. Überall würde die Arbeit ruhen, von Autobahnen bis zu Hochbau-Renommeeprojekten. Die Arbeiter hätten es satt, in schlecht bezahlten Überstunden die Knochen hinzuhalten, gab sich Burckhardt gegenüber jW kämpferisch. Die Bosse würden sich »dumm und dusselig« verdienen. »Wir haben nur diesen Verteilungsspielraum, sagen sie. Ja, klar: Wenn ihre Autos größer werden und ihre Luxusvillen größer werden, ist für die Arbeiter kein Geld mehr da. Eine ganz klassische Machtfrage.« Er scheint bereit, sie im Sinne des Proletariats zu beantworten.