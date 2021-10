Eine Ausstellung zum Selbermachen

Foto: RechercheNetzwerk Berlin Die Ausstellung der VVN-BdA beleuchtet Phänomene der neuen Rechten (AfD-Kundgebung in Berlin, 18.6.2018)

Politiker bürgerlicher Parteien betonen auf Pressekonferenzen und in Feierstunden immer wieder, wie ernst sie die Gefahr durch den »Rechtsextremismus« nehmen. Was der Staat faktisch gegen faschistische Aktivitäten unternimmt oder eben auch nicht, steht auf einem anderen Blatt. Daher bleibt es eine wichtige Aufgabe antifaschistischer Organisationen und Vereine, über diese Aktivitäten aufzuklären und zu informieren. Mit der Ausstellung »Neofaschismus in Deutschland« liefert die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) dazu einen wichtigen Beitrag.

Seit 1985 gibt es die Ausstellung, die immer wieder überarbeitet und aktuellen Entwicklungen angepasst wird. Im September erschien nun die siebte Auflage. Das Besondere: Die Ausstellung besteht aus 25 A1-Tafeln, die bei der VVN-BdA erworben werden können, etwa im Onlineshop auf der Homepage (für den Gebrauch in Innenräumen 49 Euro, für den Außeneinsatz 149 Euro). Die Tafeln können auf Veranstaltungen und Demonstrationen gezeigt, aber auch in Räumlichkeiten etwa von soziokulturellen Zentren oder Gewerkschaften aufgehängt werden, wie Hannah Geiger, Pressereferentin der VVN-BdA, am Montag gegenüber jW erläuterte. Die sechste Version der Ausstellung, die sich besonders mit der AfD befasst habe, sei zum Beispiel bei den Protesten gegen deren Bundesparteitag im niederrheinischen Kalkar im November 2020 gezeigt worden. Die Resonanz auf die siebte Auflage sei gut, es seien bereits viele Bestellungen eingegangen, so Geiger.

Im Geleitwort zur überarbeiteten Ausstellung verweisen die Bundesvorsitzenden der VVN-BdA, Florian Gutsche und Cornelia Kerth, auf ihrer Website darauf, dass sich »Themen, Organisationen und Erscheinungs- und Aktionsformen der extremen Rechten« immer wieder verändert sowie den gesellschaftlichen Bedingungen angepasst hätten. Zugleich habe sich im Lauf der Zeit auch der »gesellschaftliche Umgang mit alten und neuen Nazis« gewandelt. Nach zwei Versionen der Ausstellung, die sich der Entwicklung der AfD und ihrer wachsenden Rolle als »parlamentarischer Arm der Bewegung« gewidmet hätten, richte die siebte Auflage den Blick wieder auf die Bewegung als Ganzes und die Rolle der AfD darin.

Gutsche und Kerth schreiben, dies sei besonders deshalb von Bedeutung, weil die AfD noch immer versuche, sich als bürgerliche Partei darzustellen und dabei auch aus Teilen der CDU und der FDP unterstützt werde. Dass dies möglich sei, zeige, »wie sehr die ›rote Linie‹ gegen offen (neo-)faschistische Kräfte« gefährdet sei. Teilweise militant agierende Bewegungen wie Pegida und »Querdenken« würden etwa als »besorgte Bürger« verharmlost. Das trage dazu bei, dass die bei »Querdenken« kaum zu übersehende »antisemitische Konnotation« auch frühere Grünen-Anhänger nicht vom Mitmachen abhalte, so ­Gutsche und Kerth.

Die 25 Tafeln der Ausstellung sind grafisch ansprechend gestaltet, geben mit vielen Fotos und pointierten Texten einen guten Überblick über faschistische Aktivitäten, das Denken und die Strategien der Rechten in der BRD. So wird etwa erläutert, dass Neofaschisten gern den Anschein erweckten, sich für die »kleinen Leute« einzusetzen. Tatsächlich verträten sie aber zumeist marktradikale und gewerkschaftsfeindliche Positionen.

Zum Zweck der aktuellen Ausstellung heißt es in einer Mitteilung: Sie solle dazu beitragen, »unserem Ziel und dem Ziel der breiten antifaschistischen Bewegung in Deutschland ein Stück näherzukommen – die AfD aus den Parlamenten zu vertreiben«. Wenn das gelänge, so heißt es weiter, könne der ganzen Bewegung »damit die wichtigste Bühne für ihre Hetze, die Einnahmen aus Steuergeldern, mit denen sie Hunderte Stellen für Nazis aller Art finanziert, und die Legitimität, die sie daraus ableitet«, genommen werden.