Neonazis im Promillebereich

Frank Rumpenhorst/dpa So wichtig die Forderung bleibt: Offene Neonaziparteien sind vom Parlamentseinzug derzeit weit entfernt

Die faschistischen Splitterparteien, die wie die NPD und »Der III. Weg« am 26. September an den Bundestagswahlen teilgenommen haben, stehen teils vor einem politischen Scherbenhaufen. So konnte die NPD als älteste neonazistische Kleinstpartei in der BRD einzig 1.089 Erststimmen auf sich vereinen und verlor damit im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 noch einmal 0,1 Prozentpunkte. Dies hat zur Folge, dass sie im vom Bundeswahlleiter veröffentlichten vorläufigen amtlichen Endergebnisses mit einem Erststimmenwert von 0,0 Prozent aufgeführt wird. Auch beim Zweitstimmenergebnis fiel die NPD mit insgesamt 64.608 Stimmen auf 0,1 Prozent zurück und verlor im Verhältnis zu 2017 insgesamt 0,2 Prozentpunkte.

Als noch deutlich größeres Desaster dürfte sich jedoch das Wahlergebnis der Neonazis bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern darstellen, die zeitgleich zur Bundestagswahl stattgefunden hatte. Hier erzielte die NPD nur 7.074 Stimmen und damit 0,8 Prozent. Zur Erinnerung: Bei den Landtagswahlen 2006 und 2011 war die Partei noch mit 7,3 bzw. sechs Prozent der Einzug in den Schweriner Landtag gelungen. Zwar scheiterten die Neonazis 2016 bereits an der Fünfprozenthürde, erhielten jedoch immerhin noch drei Prozent der Stimmen.

Inwieweit das Ergebnis auch Auswirkungen auf den Parteivorstand hat, ist derzeit noch unklar. Schließlich war die NPD mit ihrem aus dem Saarland stammenden Parteivorsitzenden Frank Franz als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf gezogen. Ob dieser sich angesichts der anhaltenden Serie an Wahlniederlagen noch lange im Amt halten wird, gilt als fraglich. Zuträglich für eine weitere Zeit als NPD-Vorsitzender dürften auch die Ermittlungen über dubiose Finanzgeschäfte und Geldwäsche gegen Franz nicht sein, über die der Spiegel bereits im Januar berichtet hatte. Dass die Luft innerparteilich dünn für ihn zu werden droht, scheint nun auch Franz selbst erkannt zu haben. »Ein Wahlkampf ist wie eine Schlacht. War eine Schlacht nicht erfolgreich, zieht man sich zurück, analysiert die Lage und die Ursachen und rüstet sich für weitere Aufgaben«, schrieb Franz in einer am Tag der Wahl auf der Internetseite der NPD Mecklenburg-Vorpommern veröffentlichten Stellungnahme.

Auch bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin schnitt die NPD überschaubar ab. Sie erzielte in der Bundeshauptstadt ein Ergebnis von 877 (0,0 Prozent) Erst- und 2.345 (0,1 Prozent) Zweitstimmen und verlor damit bei letzteren im Vergleich zur vorherigen Wahl 0,1 Prozentpunkte. Dies, obwohl die NPD bis zur Wahl mit dem mehrfach vorbestraften Kay Nerstheimer, der im November 2020 von der AfD zur NPD übergelaufen war, sogar über einen Abgeordneten verfügt hatte.

Auch die sich selbst als »nationalrevolutionär« bezeichnende Kleinstpartei »Der III. Weg«, die in Konkurrenz zur NPD zur Bundestagswahl angetreten war, schnitt keineswegs besser ab. Sie erreichte mit 513 Erst- und 7.830 Zweitstimmen bei der Bundestagswahl ein Ergebnis von jeweils 0,0 Prozent der Stimmen. Jedoch gilt »Der III. Weg« aufgrund seiner recht jungen und vor allem aktionsorientierten Anhängerschaft als relativ handlungsfähig und könnte der NPD zukünftig weitere Mitglieder abwerben.

Unterdessen hat auch die faschistische Splitterpartei »Die Rechte« mit einem schweren Verlust zu kämpfen, der jedoch nichts mit der Bundestagswahl zu tun hat, zu der die Neonazis nicht angetreten waren. So verstarb mit dem bundesweit unter seinem Spitznamen »SS-Siggi« bekannten Siegfried Borchardt am 3. Oktober ein faschistisches Urgestein. Borchardt war über mehrere Jahrzehnte in teils leitender Stelle in der Naziszene aktiv. Er war Kopf der militanten Neonazihooligangruppierung »Borussenfront« und an führender Stelle aktiv in der 1995 verbotenen »Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei« (FAP).

Für kommenden Sonnabend haben Neonazis von 14 bis 22 Uhr eine Kundgebung samt Demonstration in Dortmund angemeldet, die offenbar eine Art Trauermarsch für den im Alter von 67 Jahren verstorbenen Borchardt darstellen und nach bisherigem Stand am Dortmunder Hauptbahnhof starten soll. Genauere Angaben machte die Polizei bisher nicht.