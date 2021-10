Eine Frau im Schatten

imago images/Achille Abboud Die Hetze nicht stehenlassen: Grabmal für die ermordeten Mitglieder der Baum-Gruppe in Berlin

Selbst 76 Jahre nach Kriegsende sind immer noch viele Biographien deutscher Frauen und Männer, die ihr Leben im Kampf gegen Hitler verloren, unaufgeklärt. Von manchen ist kein Brief, kein Foto überliefert. So auch im Fall Irene Walthers, die einer der bekanntesten Widerstandsgruppen im faschistischen Deutschland angehörte, dem Freundeskreis um den jüdischen Kommunisten Herbert Baum.

Daher wird ihr Name in allen einschlägigen Publikationen genannt, er steht auch auf dem Gedenkstein für die Baum-Gruppe auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee – doch die Informationen über sie sind spärlich.

Irene Erna Johanna Walther wurde am 23. Januar 1919 in Berlin-Neukölln geboren. Ihre Eltern, der Feinmechaniker Friedrich (»Fritz«) Hermann Walther und die Artistin Erna Lerche, heirateten erst im November 1921. Erna Lerche war bei der Geburt ihrer Tochter 19 Jahre alt, ihr Mann fünf Jahre älter. Es gibt bisher keinen Hinweis darauf, dass Irene Geschwister hatte.

Nach 1933 soll sie zunächst dem Bund Deutscher Mädel angehört haben. Mitte der 30er Jahre war sie in der Rohrfabrik Butzke & Co. in Kreuzberg tätig, wo sie vermutlich zur Bürokraft ausgebildet wurde. Ihre Sterbeurkunde weist sie als Stenotypistin aus. Bei Butzke lernte sie den fast zwei Jahre jüngeren Lehrling Heinz Birnbaum kennen, der sich 1934 dem kommunistischen Jugendverband KJVD angeschlossen hatte. Sie verliebten sich ineinander, und dem charismatischen jungen Mann gelang es, Irene von seiner Weltsicht zu überzeugen. Er war mit Herbert Baum befreundet, und so wurde Irene, die selbst keine Jüdin war, in diesen Widerstandskreis aufgenommen.

Schon bei Butzke sollen sie und Heinz Birnbaum antifaschistische Flugblätter und Zeitungen der KPD verteilt haben. Heinz verließ den Betrieb 1937 und wurde später in den Mechanischen Werkstätten Schubert in Reinickendorf angestellt.

Sein Vater war 1937 gestorben, und seine Mutter emigrierte 1939 nach England. Im März 1940 starb Irenes Mutter Erna 40jährig im St.-Antonius-Krankenhaus in Karlshorst an offener Lungentuberkulose. Vielleicht hätte Heinz mit seiner Mutter auswandern könne, blieb aber wegen seiner Genossen und seiner Freundin in Berlin. Irene wohnte auch nicht bei ihrem Vater, der sich neu verheiratete, sondern fand ein Zimmer zur Untermiete in einem gutbürgerlichen Haus in der Charlottenburger Waitzstraße, in dem 1942 laut Adressbuch 16 Mietparteien verzeichnet waren, darunter sieben Frauen.

1941 kam die 18jährige Ellen Lewinsky als Zwangsarbeiterin zu Schubert nach Reinickendorf und freundete sich mit ihrem Vorarbeiter Heinz Birnbaum an. So lernte sie flüchtig auch dessen Partnerin kennen, die äußerst eifersüchtig reagierte. Klein und dünn sei Irene gewesen, habe glattes dunkles Haar und markante Backenknochen gehabt, und sie habe androgyn gewirkt (»good-looking in a Butch sort of way«), erzählte die im Untergrund überlebende Ellen über 50 Jahre später in den USA einer Interviewerin. Birnbaum hatte ihr gesagt, dass er Marxist sei, sie aber nicht in seine antifaschistischen Aktivitäten eingeweiht.

Die Baum-Gruppe war ein überwiegend jüdischer Freundeskreis, der zusammen die Freizeit verbrachte, politisch diskutierte und Flugblätter verteilte. Nach dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion wuchs der Drang der Mitglieder nach aktiverem Widerstand. Die Eröffnung der massenwirksamen antikommunistischen und antisemitischen Hetzausstellung »Das Sowjetparadies« im Berliner Lustgarten Anfang Mai 1942 empörte Herbert Baum so, dass er unbedingt ein Zeichen setzen wollte. Er dachte anfangs an Flugblätter; ein chemotechnisch versierter Genosse einer anderen Gruppe schlug einen Brand- und Sprengstoffanschlag vor. Dieser wurde dann auch in die Tat umgesetzt. Am 18. Mai trafen sich Herbert Baum und zehn weitere Genossen und Genossinnen abends gegen 20 Uhr vor der Ausstellung, paarweise untergehakt, getarnt als harmlose Besucher. Irene Walther war dabei, Heinz Birnbaum hatte Spätschicht. Joachim Franke und Werner Steinbrinck setzten unbeobachtet einen Sprengstoffbehälter in einem Raum ab, und Herbert Baum brachte einen kleinen Brandsatz an. Danach verließen alle rasch den Tatort. Der angerichtete Schaden war allerdings gering.

Und schon wenige Tage später, am 22. und 23. Mai, wurde die gesamte Gruppe der Beteiligten, vermutlich durch Verrat oder Denunziation, verhaftet.

Im Schnellverfahren wurden sie am 16. Juli vom Sondergericht Berlin als »Gewaltverbrecher« zum Tode verurteilt. Am Folgetag wurde die 23jährige Irene aus dem Frauengefängnis an der Barnimstraße in das Strafgefängnis Berlin-Plötzensee überführt und dort am 18. August früh zwischen 5.00 Uhr und 5.30 Uhr unter dem Fallbeil hingerichtet. Mit ihr starben Marianne Baum, Sala Kochmann, Suzanne Wesse, Hildegard Jadamowitz, Joachim Franke, Werner Steinbrinck, Hans-Georg Mannaberg, Heinz Joachim und Gerhard Meyer. Herbert Baum soll sich am 11. Juni im Polizeigefängnis erhängt haben.

Der nicht am Anschlag beteiligte Heinz Birnbaum hatte sich zunächst verstecken können und war am 1. Juni verhaftet worden. Am 10. Dezember 1942 wurde er zusammen mit Heinz Rotholz und anderen Mitgliedern der Baum-Gruppe vom »Volksgerichtshof« zum Tode verurteilt und am 4. März 1943 hingerichtet.

Irenes Vater Fritz Walther starb Anfang Februar 1945, erst 51jährig, in Köpenick an Brustfellentzündung und akuter Herzlähmung. Da nun ihre Eltern nicht mehr lebten, die Großeltern väterlicherseits waren ebenfalls tot, gab es nach Kriegsende wohl niemanden mehr aus ihrer Familie, der über Irene hätte berichten und Fotos oder Briefe von ihr hätte öffentlich machen können.