Hinkende Vergleiche

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa Dirk-Martin Christian, Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen

Zu Vorstellung des sächsischen Verfassungsschutzberichtes am Dienstag erklärte André Hahn, stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion von Die Linke und Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste:

Die erneute Gleichsetzung von Rechtsextremismus und Linksextremismus im sächsischen Verfassungsschutzbericht für 2020 ist schlicht absurd. Das zeigt bereits ein Blick auf die nackten Zahlen: 4.800 Rechtsextremisten (plus 29 Prozent) werden 800 Linksextremisten (plus fünf Prozent) gegenübergestellt, 1.050 Reichsbürger und Selbstverwalter (plus fünf Prozent) zudem nicht dem Phänomenbereich rechts zugeschlagen, was sachlich geboten wäre. Ganz offenbar hat das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen immer noch nicht erkannt, dass die wirkliche Gefahr für die Demokratie von Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus ausgeht. Nicht anders ist es auch zu erklären, dass eine Aufarbeitung der im Jahr 2020 aufgedeckten Praxis des Verfassungsschutzes Sachsen, illegale Datensammlungen über Abgeordnete des Landtags mit kritischen Positionen zum Rechtsextremismus bis hin zum stellvertretenden Ministerpräsidenten Dulig (SPD) sowie über unbescholtene Bürgerinnen und Bürger nach unterschriebenen Demonstrationsaufrufen und privaten Konzertbesuchen anzulegen, im aktuellen Bericht vollständig fehlt.

Zum selben Thema teilte Kerstin Köditz, Sprecherin für antifaschistische Politik der Landtagsfraktion von Die Linke, mit:

(…) Ansonsten bestätigt der neue Bericht einmal mehr, was seit langem klar ist: Die größte Gefahr geht von der extremen Rechten aus. Dieses Spektrum ist zuletzt nach Zählung des LfV sehr deutlich angewachsen – verursacht durch die Beobachtung der »Flügel«-Bewegung innerhalb der AfD. Darüber informiert der neue Bericht erstmals ausführlich. Was aufhorchen lässt: In Sachsen soll diese Strömung mit 1.400 Mitgliedern noch deutlich stärker sein als bislang angenommen. Und unter den zentralen Akteuren, die namentlich benannt werden, befindet sich der Landesvorsitzende der Partei.

Kuriosität am Rande: Zu den »Linksextremisten« vermerkt der Bericht, sie hätten sich überwiegend an die Corona-Schutzmaßnahmen gehalten – aus »einem gesamtgesellschaftlichen Verantwortungsgefühl heraus und mitnichten aus Respekt vor dem Staat und seinen Verordnungen«. Ich persönlich halte, um ganz ehrlich zu sein, dieses Verantwortungsgefühl für wichtiger als eine Verordnung. Warum das »linksextrem« sein soll, behält der Geheimdienst für sich.

Die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) ruft für Mittwoch zu einer Demonstration in Berlin auf:

»1.000 plus x« Bauarbeiter aus allen Teilen Deutschlands nehmen am Mittwoch Kurs auf Berlin – zum »Dampfablassen«: Auf den Baustellen herrscht »dicke Luft«, so die IG BAU. »Die Arbeitgeber haben die Tarifverhandlungen zum Scheitern geführt. Sie sind nicht bereit, ein akzeptables Angebot auf den Tisch zu legen: vom Lohnplus über das Ost-West-Angleichen beim Lohn bis zu einer vernünftigen Regelung, um die langen Anfahrtszeiten zu den Baustellen zu entschädigen. Das sorgt gerade für enormen Frust auf dem Bau«, sagt der Bundesvorsitzende der BAU-Gewerkschaft, Robert Feiger. »Das ist die letzte Chance für eine Einigung. Wenn sich die Arbeitgeber auch bei der Schlichtung wieder querstellen, dann wird es im Herbst unweigerlich einen Baustreik geben.«