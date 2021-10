Konsequent

Bernd von Jutrczenka/dpa Wenn Wahlergebnisse folgenlos bleiben: Die beiden Spitzenkandidaten Janine Wissler und Dietmar Bartsch mit der Kovorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow (v. l. n. r.)

Bei der Bezeichnung der Wahlniederlage herrscht Einigkeit in der Partei Die Linke: »Debakel«, »Katastrophe« etc. Relative Übereinstimmung besteht auch bei dem, was sich daraus ergeben soll: »Neustart«, »Partei neu erfinden«. Was das heißen soll, bleibt allerdings unklar. Und die Stellungnahme des Parteivorstandes vom Wochenende zur Wahl deutet darauf hin: Nichts wird sich groß ändern.

Das hat Methode und ist Tradition. Die Partei Die Linke zeichnet sich wie ihre Vorgängerpartei PDS dadurch aus, dass Wahlergebnisse folgenlos bleiben. Als z. B. die Berliner PDS Anfang der 2000er Jahre mit dabei war, einen Großteil des städtischen Wohnungsbesitzes Miethaien und Baumafia zu verkaufen, halbierte sich ihre Wählerschaft. Die Spitzenfunktionäre aber sind im wesentlichen heute noch dieselben wie früher. Sie haben jetzt einen Teil des damals Verscherbelten zurückkaufen lassen. Nach einigen Berechnungen für das 24fache des damaligen Erlöses.

Wer so etwas mitmacht, schüttelt sich bei Partei- oder Wahlprogrammen vermutlich vor Lachen. Der Satz des damaligen SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering nach Bildung des ersten Kabinetts Merkel, es sei »unfair«, an Wahlversprechen erinnert zu werden, war vergleichsweise mehr patriarchalisch als zynisch. Das Fast-Verschwinden der Linkspartei aus dem Bundestag geht aber nicht nur sie an, es ist ein Schlag gegen die außerparlamentarische Linke insgesamt und angesichts des AfD-Aufstiegs in Ostdeutschland auch ein Schlag gegen das parlamentarische System, insofern eine »Zeitenwende«, wie der Linke-Ältestenrat in seinem Bericht an die Tagung des Parteivorstandes am vergangenen Wochenende richtig festhält.

Diese Perspektive hat offenbar weder auf dieser Tagung noch auf einer der vorhergehenden eine Rolle gespielt. Und hier liegt eines der Hauptprobleme der Partei: Realitätsverlust. Für die Bewältigung der wissenschaftlich-technischen Revolution bei gleichzeitiger Stagnation in den Eigentumsverhältnissen hat sie kein Konzept, auch nicht gegen den Vormarsch irrationaler und faschistischer Ideologie. Wer ironiefrei im Wahlprogramm behauptet, den »Raubtierkapitalismus« zähmen zu wollen und gleichzeitig schon mit künftigen Koalitionspartnern »sondiert«, darf sich über Desinteresse nicht beklagen.

Der Vorsitzende des Linke-Ältestenrates Hans Modrow hat aus der Missachtung, die dessen Stellungnahmen in der Partei- und Fraktionsführung erfuhren, die Konsequenz gezogen und die Vertrauensfrage gestellt. Dabei geht es nicht allein um Selbstachtung, sondern um ein grundlegend unterschiedliches Verständnis von Politik. Das in der Partei vorherrschende ist begriffs- und theorielos, deshalb werden auch keine eigenen Ziele gesetzt. Es schließt mehr als kosmetische Konsequenzen aus. Modrow hat das Problem auf die Tagesordnung gesetzt, die Frage ist, ob er zu spät kommt.