Kokabauern in Bolivien demonstrieren

La Paz. Nach rund zwei Wochen heftiger Proteste haben Kokabauern in Bolivien die Kontrolle über den Sitz des legalen Kokamarktes in La Paz wiedererlangt. Erneut kam es am Montag (Ortszeit) zu Auseinandersetzungen zwischen den Bauern und Polizisten am Regierungssitz La Paz, wobei die Bauern die Polizei zurückdrängten und in das Gebäude einzogen, wie die bolivianische Zeitung Página Siete berichtete. Mindestens zwei Polizisten und mehrere demonstrierende Bauern seien verletzt worden. (dpa/jW)