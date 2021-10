Im Jugendwahn

imago/imagebroker/Stefan Klein Darf’s vielleicht auch eine mehr sein?

Der Sound von Podcasts, geprägt durch mündliche Alltagssprache, hat längst Einzug ins lineare Programm gehalten. Durch die Ausstrahlung von speziell für die Distribution als Podcast designten Inhalten etwa. Das Radio funktioniert aber nicht nur als Container für echte Podcasts. Es »infiltriert« auch umgekehrt mit seiner Klangästhetik die Onlinewelt. So zum Beispiel mit Axel Ranischs und Paul Zachers Hörspiel »Anton & Pepe« (NDR 2018/2021; Ursendung Mi., 20 Uhr, NDR Kultur). In die freiwillige Selbstisolation geht es für die Teilnehmer einer Fernsehshow in Bodo Trabers »Paradise Revisited« (WDR 2017; Do., 23 Uhr, WDR 1 Live). Allerdings scheint während der Dauer des Experiments draußen die Apokalypse anzubrechen.

Mit dem Kampf um die Zivilisation, die die Nachfahren britischer Strafgefangener in Australien entstehen ließen, beschäftigt sich Thomas Meadow­croft in »Talkback Burnback« (DLF Kultur 2021; Ursendung Fr., 0 Uhr, DLF Kultur). Dort standen vor zwei Jahren große Busch- und Waldgebiete in Flammen.

Einer heiklen Angelegenheit für die Gesundheit vieler Menschen in Deutschland – einem der reichsten Länder der Welt – widmet sich Marie von Kucks Feature »Lauschen, ob sein Herz noch schlägt – Krank ohne Krankenversicherung« (SWR/DLF 2021; Fr., 15 Uhr, SWR 2). Das Thema Sterbehilfe greift Boris Nikitin in seinem Hörspiel »Versuch über das Sterben« (SRF/WDR 2021; Fr., 20 Uhr, SRF 1 und So., 15 Uhr sowie Mo., 20 Uhr, Bayern 2) auf. Alexa Hennings bringt ein Literaturfeature mit dem Titel »Fremdsein im eigenen Leben – Die Schriftstellerin und Übersetzerin Natascha Wodin« (DLF 2021; Fr., 20 Uhr, DLF). Zum nach dem Zweiten Weltkrieg als Lager für »Displaced persons« genutzten »Föhrenwald« (BR 2005; Fr., 21 Uhr, Bayern 2) empfiehlt sich Michaela Meliáns gleichnamiges Hörstück.

Gegen den Wahn um ewige Jugendlichkeit richtet sich Jessica Brauns subversives Feature »Ich mach’ da nicht mehr mit! Ein Selbstversuch gegen das Altern« (DLF/WDR 2021; Sa., 12 Uhr und So., 15 Uhr, WDR 3). Dem Thema sexualisierte Gewalt in spirituellem Kontext widmet sich Marlene Halsers »Missbrauch von Gurus Gnaden?« (BR 2020; Sa., 13 Uhr und So., 21 Uhr, Bayern 2). Empfehlenswert ist auch David Zane Mairowitz’ Pandemiehörspiel »Das Polio-Jahr – Seuchenmärchen« (ORF 2021; Ursendung Sa., 14 Uhr, ORF Ö1), das die Verknüpfung zu Corona herstellt.

Als internationale Klassikerneubearbeitung läuft von Clarice Lispector »Ulyssas« (BR 2021; Ursendung Sa., 15 Uhr, Bayern 2). Friederike Mayröcker wird mit »Bocca della verità« (DRS 2009; Sa., 20 Uhr, SRF 2 Kultur) gedacht, von Johann-Heinrich Rabe und Alexander Scharf kommt das Stück »Beluga Prime Selection« (DLF/HfS »Ernst Busch« 2021; Ursendung Sa., 20 Uhr, DLF), in dem es um die Wegwerfkultur geht – und wie die Belegschaft eines Onlinebestelldienstes dagegen Widerstand leistet.

Das Verhältnis der Deutschen zu Israel nehmen Noam Brusilovsky und Ofer Waldman in »We love Israel« (SWR 2018; Sa., 23 Uhr, SWR 2) in den Blick, um null Uhr kommt Staffel zwei (SWR/DLF Kultur 2019). Karsten Kretzer widmet sich im Feature »Des Menschen Wille ist sein Himmelreich« (MDR 2021; So., 18 Uhr, HR 2 Kultur) den Patientenverfügungen, und das Foldable Sounds Collective entwirft in »Serviettenfalte« (Eigenproduktion 2021; Ursendung So., 23 Uhr, ORF Ö 1) Klangkunst als Kettenbrief.