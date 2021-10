Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Nichts zu feiern: Gregor Gysi (Die Linke) steht auf der Wahlparty von Die Linke auf der Bühne (26.9.2021)

Unter der Überschrift »Der Genosse Gysi irrt« kommentierten Ellen Brombacher, Thomas Hecker, Jürgen Herold und Stephan Jegielka (Bundessprecher der Kommunistischen Plattform, KPF) und Jochen Traut (Landessprecher der KPF Thüringen) am Sonntag Interviewäußerungen Gregor Gysis im Deutschlandfunk:

Zu den Aussagen von Gregor Gysi im Gespräch mit Dirk-Oliver Heckmann im Deutschlandfunk am 2.10.2021 ließe sich vieles sagen. Statt dessen verweisen wir lieber auf die Erklärung des Bundessprecherrates der Kommunistischen Plattform vom 27.9.2021: »Erste Überlegungen zum Abschneiden der Linken bei den Bundestagswahlen«.

Nicht unwidersprochen allerdings möchten wir seine lichtvollen Äußerungen über unseren Zusammenschluss lassen.

»Lifestyle-Linke«, so Gregor Gysi, »haben wir wirklich mehrere, kann ich nur sagen. Ich erinnere mich zum Beispiel, Kommunistische Plattform hatten wir ja mal, ich glaube, da gibt’s Reste immer noch, aber entscheidend ist, als ich bei den Kalikumpeln war in Bischofferode, die hungerstreikten für ihre Jobs, nie kamen die mit. Also revolutionäre Reden konnten sie halten auf dem Parteitag, aber da waren sie nie. Also das kenne ich, dass man sich dann um die konkreten Umstände nicht kümmert.«

Der Genosse Gysi irrt. KPF-Aktivistinnen und -Aktivisten aus Thüringen waren bei den Kalikumpeln. Und uns Ehrenamtliche aus anderen Bundesländern hat Gregor – die umfangreichen logistischen Möglichkeiten eines Bundestagsabgeordneten nutzend – sicher gut vertreten. Gregor Gysi irrt sich gleich doppelt. Viele unserer Genossinnen und Genossen kümmern sich sehr wohl »um die konkreten Umstände« und waren gerade in den vergangenen Wochen auch im Wahlkampf vor Ort. Das kann und muss er nicht wissen, denn er ist ja nicht Mitglied im Bundeskoordinierungsrat, wo wir unsere Erfahrungen austauschen. Aber – er sollte dergleichen nicht behaupten.

Und was die »Reste« der Kommunistischen Plattform anbetrifft: Mehr als die gegenwärtige Linken-Fraktion im Bundestag sind wir allemal. »Man weiß gar nicht, wofür die Partei steht«, hat Gregor im Deutschlandfunk-Gespräch gesagt. Wir wissen es: Sie steht für die Inhalte unseres Erfurter Parteiprogramms, und Kommunistinnen und Kommunisten in der Linken werden ihren Beitrag leisten, damit das so bleibt.

https://www.deutschlandfunk.de/interview.693.de.html

https://kpf.die-linke.de/erklaerungen

Die ärztliche Friedensorganisation IPPNW veranstaltet am Sonntag, 31. Oktober, eine Konferenz unter dem Titel »20 Jahre NATO-Krieg in Afghanistan – eine vorläufige Bilanz« im Gewerkschaftshaus Frankfurt am Main, die auch online besucht werden kann:

Afghanistan zeigt in besonders drastischer Weise, wie weit das militärische Verständnis von »Sicherheitspolitik« von den elementaren menschlichen Sicherheitsbedürfnissen abweicht, wie wenig den globalen Machtstrategen an Ernährungssicherheit, an einer sicheren Umgebung für das Aufwachsen der Kinder, an der Sicherung einer intakten Umwelt gelegen ist.

Auf unserer Konferenz werden wir uns mit diesen Opferzahlen beschäftigen, aber auch mit den Motiven der internationalen und afghanischen Akteure sowie mit den Schlussfolgerungen für die deutsche Außen- und »Verteidigungs«-Politik.

https://www.kultur-des-friedens.de/afghanistankonferenz