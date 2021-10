Inkassounternehmen des Tages: Frontex

imago/Florian Schuh Hehrer Wunsch an die Verantwortlichen gerichtet: Protest des Berliner Flüchtlingsrats (7.4.2014)

Wer der »Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache« ans Bein pinkelt, kommt nicht ungeschoren davon. Das musste auch die Transparenzinitiative »Frag den Staat« erfahren. Gut, Schlägertrupps – auch wenn die sich zu Genüge an den EU-Außengrenzen gefunden hätten – haben die Vollstrecker der Festung Europa nicht geschickt, wohl aber eine saftige Rechnung, deren Begleichung am Montag fällig war.

Zugegebenermaßen hat »Frag den Staat« den gegen Frontex geführten Prozess um Informationen zu dessen Einsätzen im Mittelmeer (also dem systematischen »Wir haben nix gesehen« bei völkerrechtswidrigen Pushbacks von Asylsuchenden) verloren. Was die Behörde im Dezember 2020 dann aber in Rechnung gestellt hat, ging selbst dem Europäischen Gerichtshof zu weit: Reisekosten, »ohne dass auch nur die geringste Erklärung für den Zweck oder die Notwendigkeit der Reise gegeben wurde«; Stunden für einen Privatanwalt, die »mehr zu sein« scheinen, »als für notwendig angesehen werden kann«. Ganz abgesehen davon, dass Frontex ohnehin über 700 Mitarbeitende verfügt mit einem diesjährigen Budget von einer Milliarde Euro – Vertuschung kostet halt Ressourcen, Abendessen mit wohlfeilen Politikern gerne mal bis zu 94.000 Euro.

Da den Grenzdobermännern aber Recht und eine »Empfehlung« des EU-Parlaments am Arsch vorbeigehen und »Frag den Staat« keine Möglichkeit mehr sah, dagegen vorzugehen, entschied sich die NGO, das Geld – 10.520,76 Euro, fein säuberlich in Scheinen und Münzen in einem Koffer – zumindest persönlich in Brüssel abzugeben. Dem hatte Frontex zunächst auch zugestimmt, letztlich aber wohl um schlechte Publicity (!) besorgt, die Tür einfach nicht aufgemacht. Polizei und Räumung des Gebäudes inklusive. Übrigens in der Avenue d’Auder­ghem 18 – falls jemand demnächst in Brüssel auch einmal persönlich vorbeischauen möchte.