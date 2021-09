»Frag mich nicht, ob Partizan oder Roter Stern!«

imago/ZUMA Press Hast du geweint, als Tito starb? Barbi Markovic nicht (sie war noch nicht geboren)

Frau Markovic, wie geht’s, wie haben Sie die Coronamonate überstanden?

Gut, danke! Hätte schlimmer gehen können.

Ich bin neidisch auf Ihren Vornamen. Bei wem muss ich mich dafür bedanken?

Barbi ist mein Spitzname und Autorinnenname. Bedanken kann man sich bei meiner Mutter, die es lustig fand, mich wegen meiner langen Beine so zu nennen. Und dann auch noch bei mir, da ich mich beim ersten Buch entschieden habe, diesen alten Spitznamen hervorzukramen – als Kontrast zur Hochliteratur, Thomas Bernhard und all der Erhabenheit. Barbi war quasi Literaturpunk.

Sie sind in Belgrad geboren und leben seit 15 Jahren in Wien. Was gefällt Ihnen an der Stadt?

Wien hat eine gute Infrastruktur, der Sozialstaat funktioniert noch. Das Wiener Leben ist für viele ein erträgliches und halbwegs menschenwürdiges. Und die Wiener Bäder, die Donauinsel sowie der Wald gefallen mir gut.

In Wien leben auch viele Serben, Kroaten, Albaner, Bosnier usw. Macht jeder seins, haut ihr euch aufs Maul oder ist es eine große Party verschmähter Liebe?

Da gibt es verschiedene Partys, würde ich sagen. Es handelt sich nicht um zehn Leute, die sich untereinander kennen und gemeinsam synchron denken. Nationalistinnen und Nationalisten wird es auch geben – und auch alles andere. Etwa 100.000 sind aus Serbien, 40.000 aus Bosnien und 30.000 aus Kroatien. Ich bin mit vielen aus dem ehemaligen Jugoslawien befreundet. Es fällt leicht, weil man meistens die Sprache teilt und eine ganze Kultur an gemeinsamen Referenzen hat. Die Liebe jedenfalls ist echt, wenn sie stattfindet.

Die Belgrader Jugend zieht es ins Ausland. Zurück bleiben die Alten, Kranken und Nichtskönner. Stimmt das?

Der erste Teil der Aussage stimmt. Angeblich ist in Serbien jeder fünfte Mensch älter als 65 und in den letzten elf Jahren sind mehr als eine halbe Million ausgewandert. Es bleiben aber immerhin noch sieben Millionen Menschen. Es sind sicher nicht alle Nichtskönnerinnen und Nichtskönner, aber es ist wahr, dass viele das Gefühl haben, in Serbien hätten sie keine guten Chancen.

Peter Handke vs. Ivo Andric. Wer gewinnt und warum?

In dieser Frage geht es anscheinend nicht um mich, sondern um zwei Männer aus der Vergangenheit.

Ich mag Belgrad, weil dort Lady Chaos regiert. Gefeiert wird hart, allerdings werden für meinen Geschmack zu viele Kirchen gebaut. Was lieben bzw. was hassen Sie an Belgrad?

Belgrad ist eine Hauptstadt, also passiert dort alles, was in einer Hauptstadt so passiert. Ich liebe die Kultur, die Energie, neue Formen der jugoslawischen Idee, die in den letzten Jahren bei den jüngeren linken Organisationen aufgekommen sind. Ich hasse die Patriarchatmetastase, die Korruption, den Nationalismus, das angebliche Christentum und noch mal die Korruption. Ich liebe das Spontane und das Kreative, aber ich hasse den Mangel an Solidarität. Ich liebe den Schopskasalat, hasse Öffisfahren, liebe Straßenkatzen und Straßenhunde und hasse die neuen riesigen Einkaufszentren. Ich liebe die Insel Ada Ciganlija.

Die Bambalic-Zwillinge stehen im aktuellen Buch »Die verschissene Zeit« für den Abfuck im Mann – dicke Eier, Recht des Stärkeren, Faust statt Grips. Was mögen Sie am anderen Geschlecht?

Nichts Bestimmtes.

Stichwort Tito, Diktator oder Vati-Mutti aller Jugos?

Als ich in der Grundschule war, war es beliebt, die Schulkolleginnen und -kollegen zu fragen, ob sie bei Titos Begräbnis geweint haben. Das war ein Scherz, da die meisten von uns um sein Todesjahr herum geboren wurden und sowieso weinende Babys waren. Es ging bei der Antwort eigentlich darum mitzuteilen, ob wir vor seinem Sterbetag, dem 4. Mai 1980, auf der Welt waren oder nicht. Ich hab also nicht geweint.

Bei den Erwachsenen war das jedoch eine schwerwiegende Frage, denn die Antwort zeigte ihre Einstellung zu Tito und zum Kommunismus und konnte das Leben und die Karriere beeinflussen. Je weiter rein in die 90er, desto weniger Leute wollten sich zu ihrer Tito-Trauer bekennen. Inzwischen wuchern die Meinungen in alle Richtungen, und man könnte sagen, dass beides richtig ist. Wer Position bezieht, tut es je nach Ideologie, gesellschaftlicher Stellung und der Bereitschaft, die Wahrheit zu sagen.

Partizan oder Roter Stern?

Ich habe meine halbe Jugend in Fußballstadien verbracht. Mein Vater war Fan aller möglichen unbedeutenden Mannschaften: Cukaricki, OFK Beograd, FK Bask, leider auch von Nachwuchsmannschaften. Er nahm mich öfters mit und ließ mich dann irgendwo mit drei anderen besoffenen schnurrbärtigen Fußballfans auf der Tribüne schmoren. Die Schnurrbärte schrien: »Der Schiedsrichter ist schwul«, ich habe mir vor Langeweile die blonden Kinderhaare ausgerissen. Also frag mich nicht, ob Partizan oder Roter Stern! Obwohl ich damals eben auch gelernt habe, »guten Fußball zu schätzen«, zumindest bilde ich mir das ein.

Was treibt Sie zurück in die Heimat, was stellen Sie dort an, und was empfehlen Sie uns?

Ich fahre einmal im Jahr hin, manchmal im Frühling, weil es zwei Grad wärmer ist als in Wien, oder aus Pflichtgefühl. In letzter Zeit mache ich bei schrägen Wanderungen mit. Ich empfehle, am Abend vor 20 Uhr auf die Große Kriegsinsel zu gehen – nachher ist die Brücke in Richtung Insel geschlossen, zurück geht es jederzeit –, dort auf dem Strand ein Feuer zu machen und die Lichter von Zemun anzuschauen.

Haben Sie einen Witz für uns, der das jugoslawische Durcheinander smart rüberbringt?

Ich bin keine große Witzeerzählerin. Im Buch habe ich diesen: »Mujo und Haso – stereotype bosnische Witzfiguren – gehen in den Wald und treffen auf den Kommandanten.« Aber das ist ein schrecklicher Witz, den eine junge Schauspielerin etwa 1996 tatsächlich in einer Talkshow erzählt hat, zu der sie gemeinsam mit diesem Kommandanten eingeladen war. Also dem echten Kommandanten, dem serbischen Kriegsverbrecher Arkan, der mit dem in meinem Roman nicht ganz gleichzusetzen ist. Und als sie fertig war, spürte man die Eiseskälte im Studio – und heute sogar noch über das Youtube-Video.