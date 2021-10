imago/ZUMA Press

Roter Pfeffer

Zu jW vom 28.9.: »Harte Wand«

Trotz vieler Warnungen wurde von einigen Funktionären der Partei Die Linke vor der Wahl eine abenteuerliche Politik betrieben. Anscheinend galt die Devise »Regierungsbeteiligung oder nichts«. (…) Wohin diese »Regierungssozialisten« die Partei geführt haben, ist nach der Wahlschlappe (…) offensichtlich. Die Partei soll sich nun neu erfinden und nach vorne entwickeln, so die Koparteichefin Susanne Hennig-Wellsow. Dieser Wunsch ist verständlich. Aber dafür braucht die Partei neues, vertrauenswürdiges Führungspersonal. Neue Leute braucht die Partei mit klaren Visionen für die Zukunft einer marxistischen Partei. Die Parteiführung braucht kräftig roten Pfeffer!

Dr. Stephan Müller, Rothenkirchen

Bitteres Ergebnis

Zu jW vom 30.9.: »›Es ist brutal und bitter, zeichnete sich aber ab‹«

»Genaue Analyse der Ursachen ist notwendig.« Gebetsmühlenartig hört man nach Wahlniederlagen immer wieder diesen Satz. Forsch-frech hatte ZDF-Moderator Mitri Sirin (wann genau und wen ist mir entfallen) eine Politikerin gefragt, warum man denn diese »gründliche Analysen« nicht vor der Wahl mache, um gleich ein besseres Ergebnis zu erzielen. (…) Stimmt schon, nur 4,9 Prozent sind bitter. Doch nun gibt es ja mit der SPD eine weitere linke Partei im Bundestag, zumindest wenn man den »Tagesthemen« Glauben schenkt. Noch viel bitterer empfinde ich, dass angeblich viele Erstwähler FDP oder Grüne angekreuzt haben. Was erwarten die? Klimaneutralen Neoliberalismus? CO2-Freiheit fürs Kapital? Die haben den Witz nicht verstanden: »Herr Professor, ich plane eine Dissertation über Wirtschaftsethik.« – »Junger Mann, Sie müssen sich schon entscheiden.«

Michael Faulhaber, Grenzach

Lösung gesucht

Zu jW vom 30.9.: »›Es ist brutal und bitter, zeichnete sich aber ab‹«

Sevim Dagdelen ist ja fast auf ganzer Linie zuzustimmen. Eine grundsätzliche Feststellung dazu liegt mir schon lange auf der Seele. Häufig wird Flüchtlingspolitik auf der »identitätspolitischen« Seite einsortiert. Da gehört sie nicht hin, denn sie ist selbstverständlich Klassenpolitik. Sie befasst sich mit der industriellen Reservearmee und demzufolge mit der Arbeiterklasse. Es wäre fatal, wenn wir einen Teil der Klasse (…) ausblenden würden. Das Ausschlusskriterium wäre höchst anrüchig: die Nation. Und die erkämpft bekanntlich nicht das Menschenrecht. (…) Ganz praktisch stellt sich jetzt die Frage, wer künftig mit kleinen Anfragen die Abgründe staatlicher Migrationspolitik erforscht (…) Das unternahm bisher das Abgeordnetenbüro von Ulla Jelpke. Hoffentlich findet die Linke-Bundestagsfraktion eine Lösung.

Kurt Bunke, Cölbe

Ohne Respekt

Zu jW vom 30.9.: »Subversives Element«

(…) Es stimmt nicht, dass Lieferando-Kuriere 13 Euro pro Stunde bekommen! Sie bekommen zehn Euro, das ist knapp über dem Mindestlohn. Warum steht das da, und warum steht da, dass die Angabe von der Gewerkschaft NGG bestätigt wird? Wie kann ein Gewerkschaftler solche Falschbehauptungen bestätigen? Warum wird der Werbeblock von Lieferando überhaupt abgedruckt, ohne diesen einzuordnen? (…) Festanstellung, Krankengeld, Urlaubsgeld – das ist gesetzliches Minimum! Lieferando (…) gewährt nichts von sich aus und nicht dort, wo das Unternehmen nicht (gesetzlich, gerichtlich oder durch Streiks) dazu gezwungen wurde. Es ist ärgerlich und traurig, gerade bei dem Thema des Artikels (ein Kurier muss sein Recht vor Gericht einklagen), die Ausbeuter selbst zu Wort kommen zu lassen. Es ist (…) respektlos ihrem Arbeitskampf gegenüber, wenn diejenigen, die ihnen ihre Rechte vorenthalten, dann auch noch behaupten dürfen, dass sie mehr Lohn zahlen, als sie tatsächlich tun.

Max, Berlin

Linke Wahlhelfer

Zu jW vom 29.9.: »Gelichtete Reihen«

Danke, Linke! Das muss einfach gesagt werden, so katastrophal das Wahlergebnis für die Die Linke ist. Die Sozialdemokraten sollten sich für den Zugewinn aus deren Wählerschaft von 640.000 Stimmen und die Grünen für 480.000 öffentlich bedanken. Linke Wähler wollten unbedingt kein »Weiter so« unter CDU/CSU plus SPD und haben die Chance eines Politikwechsels eröffnet. 110.000 Stimmen aus diesem Lager gingen sogar an die FDP, die sich somit auch in der Pflicht sehen müsste. Die Linke als großer Wahlhelfer, wer hätte das gedacht und weiß es zu schätzen?

Dr. Hans-Jürgen Nagel, Berlin

Herz für Union

Zu jW vom 30.9.: »Erinnerungshilfe für ­künftige Regierung«

Liebe Genossen von der SPD, wollt Ihr das wirklich, dass uns Frau Merkel auch heuer nochmals mit ihrer Neujahrsansprache langweilen soll? Schickt bitte Frau Merkel und Herrn Laschet aufs Altenteil und lasst Euch nicht weiter von Grün(ling)en und der FDP auf Eurer roten Nase herumtanzen. Zeigt ein Herz für die geschundene Union und macht sie daher zu Eurem Juniorpartner. Wetten, dass die Union dazu sofort bereit wäre? Hugh! Ich habe gesprochen, ein Wähler, der trotz aktiver Stimmabgabe immer noch nicht (ganz) sprachlos ist!

Klaus P. Jaworek, Büchenbach

Erleichterte Bosse

Zu jW vom 29.9.: »Ahnungslose des Tages: ZDF-Redaktion«

In der ARD muss erst gar nicht das Wahlvolk befragt werden. Hier gibt Anja Kohl in »Börse vor acht« einen Tag nach der Wahl die Meinung der Börse, also der Bosse und Eigentümer der großen Unternehmen in Deutschland, wie folgt wieder: »An der Börse ist man erleichtert. Das Schreckgespenst von Rot-Grün-Rot ist nun vom Tisch.« Der Börsenkurs legte sogleich etwas zu. So wird heute Meinung gemacht im Allgemeinen Regierungsdienst Deutschland! Die Hausse kann weitergehen! Es darf gefeiert werden, bis der Arzt kommt – oder besser: bis zur nächsten Jahrhundertflut!

Uli Becker, Alfter