Mann in Badeshorts

Christopher Dyck Freund melancholischer Alltagsbetrachtungen: Grant Davidson (von Slow Leaves)

Das Cover zeigt ein Fenster an einer Hauswand, welches in ein Zimmer mit einer Sommerliege blicken lässt, auf der Liege ein Mann mit Badeshorts und Sonnenbrille. Der entspannte Typ ist Grant Davidson, 40jähriger kanadischer Songschreiber, sein Bandprojekt nennt sich Slow Leaves, »Holiday« heißt das aktuelle Album. Davidson nahm es pandemiebedingt im Alleingang auf, und vielleicht lässt sich das Covermotiv als ironischer Kommentar zu den vergangenen Lockdown-Phasen verstehen. Das schräge Homedancing-Video zum Song »Feel It Too« verstärkt diesen Eindruck.

Allerdings scheint Davidson auch sonst dem Alleinsein, Nachdenken, Tagträumen nicht abgeneigt. »Holiday« ist sein siebtes Album, das vierte als Slow Leaves; viele seiner Songs sind kleine Alltagsbetrachtungen oder Selbstreflektionen. Melancholie im Folkrock-Gewand. »Shelf Life«, der vorzüglich klingende Vorgänger von 2020, konnte von dieser Selbstanalyse gar nicht genug bekommen. Das Coverfoto zeigt ein Regal, ein »Shelf«, mit allerlei Gegenständen, die dort verstauben – mittendrin Davidson. »You wake up with wishes and a sink full of dishes«, beginnt ein Lied darauf (»Sink Full of Dishes«), und besser kann man die Herausforderung des »Alltag(s) zwischen Eros und Entfremdung« (Leo Kofler) kaum in eine Zeile packen. Auf dem neuen Album wollte Davidson sich eine Auszeit von der Selbstreflexion nehmen. Urlaub von sich selbst.

Hören wir mal rein in den Titelsong: melodisch eleganter, dezent rockender Pop-Klassizismus wie in jedem der zahlreichen sehr guten Momente von Slow Leaves, gesungen mit einer Stimme zwischen Roy Orbison (nur mit weniger Pathos) und Bryan Ferry (ohne das Tremolo). »Take me on a holiday / I could use a getaway.« So geht es los, irgendwohin ans Ende der Welt, »somewhere on the edge of the world«, oder an die Ränder, raus aus dem Hamsterrad: »Never had a rat in the race / But sometimes I just can’t take / This rush and all the noise.« Mit der Auszeit ist das freilich so eine Sache, sie gelingt nicht ganz: Es gibt sie halt weiterhin, Liebes- und Trennungsschmerzen, Selbstzweifel, die Suche nach dem Sinn hört auch nicht auf.

Im letzten Track »Boredom« spricht Davidson über ein verloren-verträumtes Pianomotiv. Die Langeweile ist hier etwas, das verlernt wird mit dem Älterwerden (»This year I turned forty«), aber kreatives Potential besitzt (besaß?): »Maybe every child is born an artist.« Glücklich werde ich einstmals sein, sagt er, wenn ich weiß, ich habe nicht zuwenig geträumt: »I hope one day to know (...) I didn’t dream too little.«

In der Luftigkeit der zeitlosen 70er-Arrangements, dem Reichtum an Melodien, der gekonnten Nonchalance des Gesangs und der geschliffenen, latent melancholischen Poesie in den Texten erinnern Slow Leaves, erinnert Grant Davidson an seinen kanadischen Landsmann Ron Sexsmith. Leider auch in seiner relativen Unbekanntheit (obgleich Sexsmith irgendwann ein veritabler Nischendurchbruch gelang). Es wäre so schön wie verdient, wenn sich dies mit »Holiday« änderte. Am besten gleich den Vorgänger »Shelf Life« dazukaufen.