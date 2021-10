Wendegewinner des Tages: Nicht so viele

Fabrizio Bensch/REUTERS Demonstration mit Anti-Merkel-Plakaten bei den Einheitsfeiern am 3. Oktober 2016 in Dresden

Eine große Feier zum 31. Jahrestag der Annexion der DDR hat es auch 2021 nicht gegeben – ähnlich wie beim runden Jubiläum im Jahr zuvor galten erneut strenge Corona-Beschränkungen. Die Veranstaltung in Halle an der Saale fand am Sonntag mit 180 Gästen beim Gottesdienst und 340 Teilnehmern bei der anschließenden Festivität statt. Dieser zentrale Akt bundesdeutscher Selbstbeweihräucherung – ohne Masse, Volksfeststimmung und Bratwurstbuden. Doch vielleicht kommt das den Veranstaltern gar nicht so ungelegen, sind doch die »Einheitsfeiern«, so ostdeutsche Länder die Ausrichter waren, schon manches Mal schiefgegangen – wie 2016 (Foto), als eine wütende Menge die Feierlichkeit in Dresden in einen »Spießrutenlauf für die Gäste« verwandelte, wie der Politologe Hans Vorländer damals festgestellt hatte: Das habe »die Feierstimmung extrem eingetrübt«. Minister sollen geweint haben.

Das immerhin konnte diesmal nicht passieren. Die geladenen Zuschauer sind die Crème de la Crème des Berliner Establishments, darunter die beiden Anwärter auf den Kanzlerjob – da muckt keiner auf. Dazu ein paar sogenannte Einheitsbotschafter, die in eigenen, ekstatischen Worten ihrem nicht enden wollenden Glück Ausdruck verleihen durften: »Pure Freiheit« sei ihr Gefühl am 3. Oktober 1990 gewesen, und dieser Zustand halte an, gab eine dieser »Botschafterinnen« zum besten. Sie habe, seit sie in Freiheit sei, mehrere Firmen gründen können: »Pure Kreativität«.

Kleine, geile Unternehmen gründen – eigentlicher Wendegewinner ist also die FDP. Und da die, die nicht zu den Profiteuren zählen, die gute Stimmung höchstens eintrüben können, sollte auch nach Ende der Pandemie der erfolgversprechende Weg einer Begrenzung beibehalten werden. Zum 3. Oktober 2022: Stehempfang in der Teeküche des Kanzleramtes. Garantiert ohne Loser.