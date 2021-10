Ein Hauch von 1990

Florian Gaertner/imago/photothek Freie Fahrt für freie Bürger: In der nächsten Regierung verkommt die Bahn zur Resterampe

Corona ist nur das Virus, die Krise heißt Kapitalismus. Schon bevor die Pandemie die BRD erreichte, hatten 30 Jahre Neoliberalismus das Land in die Misere getrieben. Es geht nicht um einzelne Stellschrauben, an denen gedreht werden muss, sondern um einen Gesamtumbau des Systems.

Umweltschonend und sozial gerecht wird es nicht zugehen. Die großen drei der deutschen »Leitindustrie« – BMW, Daimler und VW – haben im Pandemiejahr 2020 mitgenommen, was ging. Die Bosse bedienten sich ungeniert des Kurzarbeitergeldes und schrieben der Regierung Abwrackprämien ins Staatshilfenregister, so dass unter dem Strich ein Gewinn von 16,6 Milliarden Euro stand. Wie die kommende Wende im Verkehrsbereich aussehen kann, verdeutlichen die Autokonzerne derzeit: Unprofitable Standorte werden dichtgemacht und die Produktion in Stammwerken gesichert. Im Osten, so geschehen bei Opel in Eisenach, wird die Belegschaft, ohne den Betriebsrat zu informieren, mal eben bis zum Ende des Jahres nach Hause geschickt. Es riecht nach 1990.

Das nachhaltigste Verkehrsmittel – die Bahn – wird hingegen geschröpft. Alles wird teurer: Das Management ist zu Einkommensmillionären herangewachsen. Ab Dezember werden die Ticketpreise im Schnitt um 1,9 Prozent angehoben. Der Vorstand schwätzt davon, dass sich die Summe deutlich unter der Inflationsrate bewege. Doch während die allgemeinen Preissteigerungen auf Einmaleffekte wie die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer zurückzuführen sind und Notenbanker klagen, dass sie die Inflation nicht mal dauerhaft auf das Niveau von zwei Prozent hieven können, fährt die Bahn mit den Mehreinnahmen davon. Eine Regierung, die den Klimaschutz ernst meint, müsse die Anhebung zurücknehmen, forderte der Fahrgastverband »Pro Bahn« am Sonntag. Der Preisanstieg bremse die »Mobilitätswende« aus.

Für die Kandidaten der kommenden Regierung ist Klimaschutz bloße PR. Als Christian Lindner sich im TV-Duell der Spitzenkandidaten über die Subventionen für die deutsche Autoindustrie echauffierte, hatte er den schwindenden Einfluss des Staates im Hinterkopf. Die »Lex VW«, die eine Sperrminorität des Landes Niedersachsens vorsieht, stört das Geschäft von Aktionären. Wenn es fällt, wird auch das ihm lästige Kartell der IG Metall bedroht. Mit den Grünen sind die Liberalen handelseinig, dass die Bahn zerstört gehört. Das lahme Staatsunternehmen wird schwuppdiwupp zu Markte getragen. Die Infrastruktur soll in eine Anstalt öffentlichen Rechts und das Fahrgeschäft in eine bundeseigene GmbH aufgeteilt werden. Erst zentralisieren, dann filetieren – das schmeckt Finanzinvestoren. Vorbilder sind die Autobahn GmbH, die SPD und CDU/CSU im Bund auf den Weg gebracht haben, aber auch die Ausschreibung der S-Bahn und die »Schulbauoffensive« in Berlin, mit der die Grünen sich ausprobieren konnten. Jetzt geht es ans große Geld.