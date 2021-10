Die Pluralität nervt

REUTERS Lange her: PDS-Plakat in Schwerin (16.9.1998)

Ob es ihnen denn jetzt noch gelingen könne, »den Laden zusammenzuhalten«, wollte am Sonnabend abend bei der Pressekonferenz nach der Beratung des Parteivorstandes in einem Hotel in Berlin-Lichtenberg ein Journalist von Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow wissen. Die Frage spielte auf die Debatte an, die eine Woche nach dem Absturz bei der Bundestagswahl in der Partei Die Linke in Gang gekommen ist. Es kursieren Schuldzuweisungen an einzelne führende Akteure. Zudem liegen längere Wortmeldungen von Strömungen und Zusammenschlüssen vor, darunter der sogenannten Bewegungslinken und der Sozialistischen Linken. Die beiden Parteivorsitzenden gingen auf die zitierte Frage und ähnliche nicht so recht ein. Nach dem ersten Tag der Beratungen des 44köpfigen Parteivorstands, der sich am Sonnabend und Sonntag erstmals nach seiner Onlinewahl Ende Februar in Präsenz traf, war ihr Bemühen erkennbar, dem Bild einer solidarisch um Fehlersuche bemühten Partei Glaubwürdigkeit zu verleihen.

Eine »sehr ernste und sehr nachdenkliche Debatte« habe es im Vorstand gegeben, erklärte Wissler. Sechs Tage nach der Wahl, die »ein Desaster für uns« gewesen sei, habe man »noch keine fertigen Antworten«. Nach diesem Ergebnis könne man »nicht einfach zur Tagesordnung übergehen«. Alle seien sich in der Sitzung einig gewesen, »dass das Problem nicht in den letzten zwei, drei Monaten entstanden ist«. Hennig-Wellsow sagte, die Aussprache sei »deutlich, ehrlich und solidarisch« gewesen.

Konkretes zu den Diskussionen im Parteivorstand und darüber hinaus in der Partei kam von den Parteichefinnen nicht. Wissler sagte, man habe in vielen Fragen »zu sehr mit unterschiedlicher Stimme gesprochen«, so dass vielen nicht mehr klar gewesen sei, wofür die Linke stehe. Zwar sei etwa das Klimaschutzprogramm der Partei in den Medien und von Aktivisten gelobt worden, aber dennoch sei man damit nicht durchgedrungen. Auch in der Sozialpolitik habe die Partei »an Kompetenzzuschreibung verloren«, so Wissler. Es müsse jetzt zu einer »Schärfung und Priorisierung« kommen. Die Linke werde weiter gebraucht als »Gerechtigkeitspartei«, die für den Schutz von Mietern und Pflegekräften ebenso stehe wie für einen sozialökologischen Umbau und eine friedliche Außenpolitik.

Hennig-Wellsow erklärte, es sei »keine falsche strategische Entscheidung« gewesen, auf ein »rot-grün-rotes« Bündnis hinzuarbeiten. Dabei sei es schließlich darum gegangen, »alle Hebel in Bewegung zu setzen für die, die uns brauchen«. Als »sehr schöne Botschaft« bezeichnete es die Kovorsitzende, dass seit dem Wahlsonntag rund 1.400 Menschen in die Partei eingetreten sind. Man werde jetzt mit den Mitgliedern einen Weg suchen, um »eine starke Linke 2025 zu präsentieren«, etwa mit einer Bundesbasiskonferenz. Angesprochen auf die einmal mehr laut gewordene Kritik an der früheren Fraktionschefin Sahra Wagenknecht sagte Hennig-Wellsow, sie erwarte von allen Mitgliedern, »gemeinsam an der Neuaufstellung der Partei zu arbeiten«.

In den vergangenen Tagen hatte es aus mehreren Richtungen Kritik an Wagenknecht gegeben. So erklärten mehrere Linken-Politiker mit Migrationshintergrund in einem in der Zeitung ND publizierten offenen Brief, man betrachte die Forderung einiger Mandatsträger, Wagenknecht wieder zurück in wichtige Ämter zu heben, mit großer Sorge. Wagenknechts inhaltliches Projekt und das ihrer Anhänger sei rückschrittlich und zum Scheitern verurteilt. Klimaschutz, offene Migrationspolitik und queere Themen müssten mit der sozialen Frage zusammen gedacht werden. Unterzeichnet ist das Schreiben von 20 Politikerinnen und Politikern, darunter Gökay Akbulut und Niema Movassat. Auch aus einer anderen Richtung wurde die Exfraktionschefin attackiert – von Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, der seit 2016 Parteimitglied ist. In einem weiteren offenen Brief, aus dem der Spiegel zitierte, schreibt Schneider mit Blick auf Wagenknechts Buch »Die Selbstgerechten«, es sei »absurd«, im Wahlkampfjahr ein Buch zu veröffentlichen, »das unschwer als Abrechnung mit ihrer Partei oder Teilen ihrer Partei verstanden werden muss«.

Im Deutschlandfunk meldete sich am Sonnabend Gregor Gysi, zuletzt außenpolitscher Sprecher der Fraktion, in einem als Generalabrechnung angelegten Interview zu Wort. Gysi plädierte für eine Stärkung der »Ostidentität« der Partei und forderte, die »soziale Frage« müsse immer »im Mittelpunkt stehen«. In diesem einen Punkt habe Wagenknecht recht. Die Öffentlichkeit habe bei dieser Wahl nicht gewusst, »wofür die Partei steht«. Nach 1990 sei die Meinungsvielfalt in der damaligen PDS ein »positives Element« gewesen. Jetzt werde die Pluralität nicht mehr so wahrgenommen, jetzt nerve sie. Gysi bezeichnete die Abstimmung der Fraktion über die »Evakuierungsmission« der Bundeswehr in Afghanistan, bei der sich die Mehrheit der Abgeordneten enthalten hatte, als Fehler. Er habe sich aus »Kompromissgründen« enthalten, werde das aber »nicht wieder« machen. Geärgert habe er sich über die wiederholte Meldung, die Partei sei für den Austritt aus der NATO: »Das haben wir nie gefordert.« Die geforderte »Auflösung« der NATO sei eine »Vision«, die »auch nicht in unserem Wahlprogramm« stehe. Aktuell stehe das »gar nicht zur Debatte«. Dass das Wahldesaster damit zu tun habe, dass sich die Linke zu sehr bei SPD und Bündnis 90/Die Grünen angebiedert habe, bestritt er. Das behaupteten nur die Gegner einer Regierungsbeteiligung, um keine Selbstkritik üben zu müssen. Gysi nutzte das Interview auch für einen Ausfall gegen die Kommunistische Plattform: Von der gebe es »Reste immer noch«; das seien früher die »Lifestyle-Linken« in der Partei gewesen, die auf Parteitagen revolutionäre Reden gehalten, aber niemals etwa mit nach Bischofferode zu den hungerstreikenden Kalikumpeln gefahren seien, wie er das getan habe.