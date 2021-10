Johnson versaut Weihnachten

Peter Cziborra /REUTERS Frohes Fest: Üppige Geschenke dürften auf der Insel eher Mangelware werden

Großbritanniens Premier Boris Johnson hat Hoffnungen auf ein Ende der Engpässe an Tankstellen und Supermarktregalen gedämpft. Er teile die Einschätzung von Finanzminister Rishi Sunak, dass die Krise noch bis in die Weihnachtsfeier­tage andauern könnte, sagte Johnson am Sonntag in einem BBC-Interview.

Autofahrer in Großbritannien haben derzeit große Schwierigkeiten, an Benzin oder Diesel zu kommen, weil es nicht genügend Lastwagenfahrer gibt. Vor den Tankstellen bilden sich lange Schlangen. Besonders in London und dem Südosten des Landes ist die Lage angespannt. Wegen des EU-Austritts (»Brexit«) haben auch viele Trucker das Land verlassen und sind auf den europäischen Kontinent zurückgekehrt.

Für Verwunderung bei Deutschen im Land sorgt eine verzweifelt wirkende Briefkampagne, bei der offenbar wahllos Menschen mit entsprechenden Führerscheinen aufgerufen wurden, sich ans Steuer eines Lkw zu setzen – auch wenn sie das zuvor noch nie getan haben. Weil bei Führerscheinen der Klasse 3, die in Deutschland bis 1999 ausgegeben wurden, auch das Fahren eines Lasters bis 7,5 Tonnen erlaubt ist, erhielten einem Bericht des Independent zufolge Tausende Deutsche entsprechende Schreiben.

Die Kraftstoffkrise war auch Thema auf dem am Sonntag beginnenden Parteitag der Tories in Manchester, bei dem Johnson eigentlich die Erholung der Wirtschaft nach der Pandemie in den Mittelpunkt rücken wollte. Trotz der Engpässe will der Premier Forderungen nach einer Lockerung der nach dem Brexit verschärften Einwanderungsregeln nicht nachgeben. »Wir wollen nicht zu einer Situation zurückkehren, in der die Logistikindustrie auf eine Vielzahl von Billiglohneinwanderern angewiesen ist«, sagte Johnson beim Besuch eines Krankenhauses in Leeds am Sonnabend. Das habe nämlich zur Folge, »dass weder die Gehälter steigen noch die Qualität der Arbeitsplätze zunimmt«. Die britische Wirtschaft müsse ihre Abhängigkeit von schlechtbezahlten ausländischen Arbeitskräften beenden, um eine »gutbezahlte, gut ausgebildete, hochproduktive Volkswirtschaft« zu werden. In Großbritannien fehlen derzeit Schätzungen zufolge etwa 100.000 Lastwagenfahrer. (dpa/jW)