Der alte Faschotrick

Simon-Dach-Theater Wer tatscht hier an der Eigentumsordnung? Zeit für die passende Ablenkung

Im Land Jahoo spitzt sich der Klassenkampf zu. Die Not ist groß, denn die Ernte ist gut – das ergibt niedrige Preise. Die Bauern begehren gegen ihre Pachtherren auf, die »Rote Sichel« gewinnt an Zulauf. Der Staat ist pleite. Nicht einmal ein Krieg, der aus dieser Lage retten könnte, würde genug Unterstützung finden.

So beschließt der herrschende Vize­könig, sich zurückzuziehen und die Macht Iberin zu überlassen, der ein ebenso blödsinniges wie erfolgversprechendes Konzept verfolgt. Die Bevölkerung von Jahoo nämlich besteht aus Personen mit rundem und aus solchen mit spitzem Kopf. Die Rundköpfe sind, nach Iberin, Tschuchen und wertvolle Menschen. Die Spitzköpfe dagegen, die Tschichen, erklärt er für die Schuldigen an allem Elend, charakterlich minderwertig und Feind aller ehrlichen Menschen.

Modell Faschismus

Brecht begann 1931, sein Stück zu skizzieren. Was als Bearbeitung von Shakespeares »Maß für Maß« begann, der offen politischsten unter den Komödien des Engländers, löste sich bald von der Vorlage und wurde zu einem ganz eigenständigen Werk. Nach mehreren Umarbeitungen fand 1936 im Kopenhagener Exil auf dänisch die Uraufführung statt. Brecht änderte den Text noch bis 1938.

Die Entstehungsgeschichte ist wichtig, um Stärken wie Leerstellen des Stücks zu verstehen. Offenkundig handelt es sich um eine modellhafte Analyse des Faschismus. Die herrschende Klasse ist ökonomisch am Ende (Weltwirtschaftskrise), sie fühlt sich von der »Roten Sichel« (den Kommunisten) bedroht. Also übergibt sie die Macht an eine faschistische Bewegung, die einen Kampf der Rassen propagiert, um den Klassenkampf stillzustellen. Das hat im Stück Erfolg und führt zu Problemen.

Iberin verspricht allen Tschuchen das Beste, obgleich sie verschiedenen Klassen angehören. Manche könnten also merken, dass sie getäuscht werden. Der Bauer Callas etwa glaubt, als Tschuche nicht mehr die »Rote Sichel« unterstützen zu müssen, da doch sein Pachtherr ein Tschiche ist. Tatsächlich greift Iberin zu dessen Gunsten in einen Prozess ein und verurteilt den Pachtherrn zum Tod – allerdings aus moralischen Gründen, der Pachtherr hat Callas’ Tochter verführt. Als Callas daraufhin übermütig wird und sich zwei Pferde nimmt, die er für seine Arbeit braucht, lässt ihn Iberin schnell zur Raison bringen: Die Eigentumsordnung ist unantastbar. Sobald die »Rote Sichel« zerschlagen ist, besteht kein Grund mehr für auch nur propagandistische Zugeständnisse: mit allen Besitzern, Tschuchen wie Tschichen, feiert Iberin den Erfolg. Der Pachtherr ist begnadigt, die Aufständischen werden exekutiert, und ein imperialistischer Krieg gegen das Nachbarland, dessen Bewohner – wie es heißt – eckige Köpfe haben, steht ins Haus. Callas, ökonomisch ruiniert, wird in ihm als Soldat verheizt werden.

Unterschätzte Dynamik

Der Krieg, den Brecht vorhersah, kam tatsächlich und brachte auch Millionen von Deutschen den Tod, die sich als Mitglieder einer Volksgemeinschaft auf der Gewinnerseite wähnten. Brecht verstand die propagandistische Funktion des Rassismus gegen das Klassenbewusstsein; bis 1938 sah er noch nicht, dass die Ideologie ein Eigenleben entwickelte und die Nazis ohne Rücksicht auf pragmatische Zwecke morden würden. Im Stück wird Iberin, nachdem er der herrschenden Klasse nützlich war, ohne Komplikationen wieder durch den Vizekönig ersetzt. In der Realität konnte sich Hitler halten, auch als er bei absehbarer Kriegsniederlage für die herrschende Klasse schädlich wurde. Kurz: Brecht zeigte richtig den klassenpolitischen Gehalt des Faschismus und unterschätzte dessen Eigendynamik.

Wie heute damit umgehen? Peter Wittig mit seinem Berliner Simon-Dach-Projekttheater aktualisiert den Text nicht und kritisiert ihn nicht. Mit beiden Entscheidungen nimmt er sein Publikum ernst: Es kann ja jede und jeder überlegen, was historisch stimmt und was, wichtiger noch, aufs Heute anzuwenden ist. Und das ist, so verdeutlicht der Abend, sehr viel. Die AfD mag bei der jüngsten Wahl einen kleinen Dämpfer erhalten haben. Ihr Trick, mit dem Appell ans gemeinsam Deutsche sogar Arbeiter zur Stimmabgabe für ein neoliberales Programm zu verführen, klappt noch immer und wird auch bei der Auseinandersetzung darum, wer denn die Pandemiekosten bezahlen soll, eine Rolle spielen. »Die Rundköpfe und die Spitzköpfe« sind allein schon darum das Stück der Stunde. Nur fehlt leider eine starke »Rote Sichel«.

Grenzen der Propaganda

Der umfangreiche Text ist klug gekürzt. Wittig verwendet die Songs Hanns Eislers, ohne sie (wie kürzlich das Berliner Ensemble in der »Mutter«) durch Umarbeitung zu zermanschen. Dies gibt der Inszenierung Schärfe. Leider darf coronabedingt in dem kleinen Raum nicht gesungen werden. So werden Klavier und Gesang eingespielt, die Schauspieler üben sich im Playback. Ist das eine weitere Verfremdung? Oder hebt es den Notbehelf hervor? Vielleicht wäre eine Bühnenpantomime als Kommentarschicht besser gewesen.

Die Haltung der Schauspieler zeigt ein weites Spektrum vom Clownesken bis zum emotional Identifikatorischen, im Verlauf des Abends mit Tendenz zu letzterem. Am Anfang werden falsche Verhaltensweisen vorgeführt, am Ende erlebt man deren Konsequenzen. Widerspruchsfrei verläuft das nicht: Die Prägung einzelner (besonders) Schauspielerinnen, deren Individualität Wittig Raum lässt, setzt sich durch. Genannt seien Wlada Vladislava als Callas’ Tochter und Margarete Steinhäuser in einer Vielzahl von Rollen. Nicht immer ergibt das ein Ganzes. Zu sehen ist aber eine szenische Verdeutlichung der Wirkkraft rassistischer Propaganda, deren Grenze zeigen die vielen, klar herausgearbeiteten Details. Den armen wie den reichen Tschuchen alles zu versprechen kann auf Dauer nicht gutgehen. Diese Bruchstellen des Faschismus gilt es zu finden und auszunutzen.