Fliehkräfte wirken weiter

Die AfD gehört zu den Wahlverlierern der Bundestagswahl 2021. Gleichzeitig konnte sie sich am vergangenen Sonntag aber mit einem zweistelligen Ergebnis zum zweiten Mal in Folge im Bundestag verankern und ist in Ostdeutschland unangefochten Volkspartei, mit zwei ersten Plätzen in Sachsen und Thüringen. Trotz deutlicher Verluste für die AfD gibt es keinen Grund zur Entwarnung, denn die Wahlen haben deutlich gemacht, dass die Partei inzwischen auf eine Stammwählerschaft zurückgreifen kann, die sie verlässlich auf bundesweite Ergebnisse von zehn Prozent und mehr bringt. Auf der anderen Seite scheint die Aufstiegsphase beendet, und neue Wählergruppen dürften nur noch schwer zu erreichen zu sein.

Markante Differenz

10,3 Prozent für die AfD bedeuten einen Verlust von 2,3 Prozentpunkten im Vergleich zu 2017. In absoluten Zahlen und bei fast gleicher Wahlbeteiligung ist das ein Minus von knapp 1,1 Millionen Stimmen. Mit 83 Abgeordneten, davon lediglich elf Frauen, zieht die Partei in den 20. Bundestag ein. Die markante Differenz der AfD-Ergebnisse in Ost- und Westdeutschland hat sich fortgesetzt. Während die Partei im Osten im Schnitt auf 19,1 Prozent kam, waren es im Westen nur 8,2. Hier setzt sich ein Abwärtstrend fort, der schon bei den letzten Landtagswahlen zu beobachten war. Überdurchschnittliche Verluste gab es in Baden-Württemberg (-2,6 Prozentpunkte), Bayern (-3,4), Berlin (-3,6), Bremen (-3,1), Hamburg (-2,8) und Hessen (-3,1). Im Osten gelang es der Partei in Sachsen und Thüringen zwar, zur stärksten Kraft zu werden (24,6 bzw. 24 Prozent), aber auch in Sachsen hat die AfD Verluste zu verzeichnen (-2,4 Prozentpunkte). Zulegen konnte sie nur in Thüringen (+1,3).

Die AfD hat an alle anderen Parteien im Saldo Stimmen verloren, außer an Die Linke, von der sie noch einmal 90.000 Stimmen hinzugewann. Die stärksten Verluste gingen an die SPD (260.000) und die FDP (210.000) sowie an die »Sonstigen« (180.000) und die Nichtwähler (180.000). Welche Rolle hier die »Querdenker«-Partei »Die Basis« spielte, ist unklar. Von der Union, bisher Hauptquelle für den Aufstieg der AfD, konnte die Partei keine Zugewinne mehr generieren.

Die Schwäche der Union hat der AfD 16 Direktmandate beschert, 13 mehr als 2017. Zehn dieser Direktmandate wurden allein in Sachsen erzielt, wo die Landesliste der Partei komplett nicht mehr zog. In der Folge kamen bekannte »Flügel«-Protagonisten wie Jens Maier nicht mehr in den Bundestag.

Sieht man sich die Zusammensetzung der Fraktion an, dann fällt die große Zahl (25) neuer Abgeordneter auf, was u. a. auf die vielen Direktmandate zurückzuführen ist. Die generelle Verschiebung zugunsten der offiziell aufgelösten »Flügel«-Strömung innerhalb der Partei spiegelt sich auch in der Fraktion wider. Mit Stephan Brandner, Karsten Hilse, Gottfried Curio oder Markus Frohnmaier sind bekannte Lautsprecher der völkischen Rechten erneut eingezogen. Ergänzt werden sie durch neue »Flügel«-Leute wie Christina Baum aus Baden-Württemberg, den Brandenburger Berufssoldaten Hannes Gnauck, der selbst vom Geheimdienst MAD als »Rechtsextremist« eingestuft wird, oder den aus NRW kommenden Matthias Helferich, der sich selbst als »freundliches Gesicht des NS« bezeichnete. Zwar ist auch die neue Fraktion mehrheitlich nicht der völkischen Rechten in der Partei zuzurechnen, allerdings haben ihre Mitglieder nach der weiteren Rechtsverschiebung der letzten vier Jahre für die AfD kandidiert, so dass von hier kein prinzipieller Widerspruch gegen diese Entwicklung zu erwarten ist.

Die erste Sitzung der neuen Fraktion hat klargemacht, dass die Fliehkräfte nach wie vor vorhanden sind und es keinen ungehinderten Durchmarsch der völkischen Rechten gibt. Das Wahlergebnis wurde dort heftig und kontrovers diskutiert, die Neuwahl der Fraktionsvorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel musste verschoben werden, und die Fraktionsmitgliedschaft des Abgeordneten Helferich wurde vorerst suspendiert.

Deutlicher Abfall

Die AfD hat ihr Ergebnis von 10,3 Prozent vor dem Hintergrund völlig anderer Voraussetzungen als 2017 erzielt – und nach einem eher unauffälligen Wahlkampf, in dem sie in der öffentlichen Berichterstattung kaum eine Rolle spielte. Mit dem Thema Flucht und Migration stand 2017 das zentrale Thema der Partei im öffentlichen Fokus. Ganz anders 2021, wo keines der unterschiedlichen Wahlkampfthemen von der AfD zur Profilierung genutzt wurde. Der Versuch, die Kritik an den Coronamaßnahmen zu einem solchen Thema zu machen, hat zu nichts geführt. Insofern muss das Ergebnis von 10,3 Prozent trotz deutlicher Verluste als relativer Erfolg bewertet werden.

Sieht man sich die Zustimmungswerte der AfD im Verlauf der Wahlperiode an, dann ist ein deutlicher Abfall zum Beginn der Coronakrise im März 2020 zu verzeichnen. Bis dahin lag die Partei in den Umfragen immer oberhalb ihres Wahlergebnisses von 2017 (12,6 Prozent), mit zeitweiligen Höhepunkten von 18 Prozent. Mit dem tendenziellen Verschwinden der Migrationsdebatte und dem Beginn einer großen gesellschaftlichen Krise, für deren Bewältigung der AfD keinerlei Kompetenzen zugeschrieben wurde, sanken ihre Umfrageergebnisse deutlich, teilweise unter die Zehnprozentmarke. Der Versuch, sich der »Querdenken«-Bewegung als parlamentarischer Arm anzudienen, ist gemessen am Wahlergebnis gescheitert.

Potential ausgereizt

Bemerkenswert ist, dass die AfD nicht vom schweren Einbruch der Union profitieren konnte, die von Partei und Fraktion als Hauptkonkurrentin ins Visier genommen und in Gestalt von Kanzlerin Angela Merkel als zentrales Feindbild apostrophiert wurde. Diese Entwicklung ist Beleg für die These, dass für die AfD aktuell nicht mehr zu holen ist, dass sie also ein Maximum an Wählerinnen und Wählern erreicht und mobilisiert hat, gegenwärtig aber nicht in der Lage ist, neue Milieus zu erschließen. Die Verluste an die FDP könnten ein Fingerzeig sein, wohin sich ein Teil der nationalkonservativen Anhänger und Anhängerinnen der Partei wenden könnte, sollte der völkische Teil komplett die Macht in der AfD übernehmen.