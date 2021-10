REUTERS/Danish Siddiqui »Schande, Schande, Schande«: Demonstration nach dem Tod eines Vergewaltigungsopfers in Neu-Delhi (2.10.2020)

Ein Vergewaltigungsfall in Indien macht erneut weltweit Schlagzeilen. Ein 15jähriges Mädchen soll über neun Monate lang immer wieder vergewaltigt worden sein. Seit vergangenem Freitag wurden bisher 33 Personen, darunter zwei Minderjährige, verhaftet. Dabei ist dieser Fall nur der jüngste in einer langen Reihe äußerst brutaler Vergewaltigungen. Gemäß der offiziellen Statistik wird in Indien alle 15 Minuten eine solche bei der Polizei angezeigt – bei einer angenommenen Dunkelziffer von ungefähr 90 Prozent. Die meisten Fälle kommen dabei gar nicht oder nur kurz in die Schlagzeilen. Die Frauenrechtsaktivistin Sabah Khan erklärte diese Woche gegenüber der jungen Welt: »Die Empörung ist sehr selektiv.« Sie arbeitet insbesondere mit marginalisierten Gruppen und sagt, dass die Verbrechen oft kaum beachtet werden, wenn die Opfer Dalit, also ehemalige Unberührbare, oder Musliminnen sind.

Die Bedrohungen, die Indien laut einer Studie der Thomson Reuters Foundation zu einem der gefährlichsten Länder für Frauen machen, gehen dabei weit über Vergewaltigungen hinaus. Täglich werden 20 Frauen von den Angehörigen ihrer Ehemänner umgebracht, weil ihre Familie nicht genug Mitgift gezahlt haben. Auch die Fälle sogenannter geschlechtsselektiver Schwangerschaftsabbrüche von Mädchen sind alarmierend hoch. So wurde beispielsweise 2019 in 132 Dörfern über den Zeitraum von drei Monaten kein einziges Mädchen geboren. Hintergrund ist der tief verwurzelte Wunsch bzw. Zwang, einen Sohn haben zu müssen, da eine Tochter als Belastung angesehen wird – und es aufgrund der patriarchalen Strukturen teilweise wirtschaftlich auch ist.

Diese extreme Missachtung von Frauen geht Hand in Hand mit einer aggressiv vorgetragenen Männlichkeit, die sexualisierte Gewalt an Frauen verharmlost. Das zeigen immer wieder getätigte Aussagen von Politikern, wie »Jungs sind eben Jungs«. Die Gewaltausübenden erklären ihre Tat oft wiederum damit, dass sie der Frau »eine Lektion erteilen« wollten, da sie in ihren Augen von ihrer Position in der Gesellschaft abgewichen oder Widerstand geleistet haben.

Dalit-Frauen sind von Vergewaltigungen noch stärker betroffen. Ihnen gegenüber geht es besonders häufig um dieses »Erteilen einer Lektion«. Die Vergewaltigung einer Dalit-Frau ist nicht nur eine bewusste geschlechtsspezifische Demütigung, sondern auch Teil der Unterdrückung einer marginalisierten Kaste. Die herrschenden Kasten setzen sexualisierte Gewalt als Waffe ein, um ihre Macht in der Kastenhierarchie zu behaupten. Im September 2020 vergewaltigten vier Männer der oberen Kasten eine 19jährige Dalit-Frau, zwei Wochen später verstarb sie an ihren Verletzungen. Vor ihrem Tod hatte sie die Vergewaltiger öffentlich beschuldigt. Wegen ihres Muts muss ihre Familie ein Jahr später immer noch von der Polizei bewacht werden, um sie vor der Rache ihrer Nachbarn aus höheren Kasten zu schützen.

Die Leiche der Frau wurde von Polizisten mitten in der Nacht und ohne Einwilligung der Familie verbrannt – wohl um die Spuren von Vergewaltigung und Mord zu verwischen. Auch dies zeigt ein grundlegendes Problem. Vergewaltigungen – insbesondere von Dalit und anderen unterdrückten Gruppen – werden nur selten untersucht oder strafrechtlich verfolgt. Ganz zu schweigen davon, dass die Opfer zu ihrem Recht kommen würden. Basierend auf offiziellen Kriminalstatistiken twitterte das »Dalit Human Rights Defenders Network«: »Die Verurteilungsrate ist auch weiterhin niedrig, da die Täter nur in 216 von 50.291 Fällen von Verbrechen gegen (Dalit) verurteilt wurden.«

Der Widerstand von Frauen gegen diese Gewalt ist riesig. Aber Sabah Khan ist nicht sehr optimistisch. Manchmal ist das ganze Land über einen Fall empört, meint sie, und viele politische Gruppen fordern strengere Gesetze. Aber betrifft es unterdrückte Gruppen wie Dalit oder Musliminnen, scheint die Empörung oft beschränkt auf diese Gruppen selbst. Das allgemeine politische Klima unter der rechten Regierung von Narendra Modi, die ihre neoliberale Politik auf Kastendominanz und Patriarchat stützt, macht den Widerstand noch schwieriger.