Nachschlag: Mehr isses nicht

Korean Central News Agency/Korea News Service via AP Fliegt, zumindest das ist klar: Start einer nordkoreanischen »Hyperschallrakete« (Toyang-ri, 29.9.2021)

Nun ist es passiert. Mittwoch nachmittag im Deutschlandfunk. Keiner aus der Redaktion hält den Robert Schmucker von der Technischen Universität München auf, als der einen gefährlichen Schurkenstaat, von dem jedes Kind weiß, als handlungsunfähigen Pappkameraden bloßstellt. »Nordkorea ist, was Waffen anbelangt, völlig bedeutungslos.« Man habe dort »fast nichts«. »Es geht von Nordkorea keine Bedrohung aus, gar keine Bedrohung.« Der Interviewer des Kölner Senders hätte vorgewarnt sein müssen. Nordkoreas neue »Hyperschallraketen«? Stinknormale Raketen, »mehr isses nicht«, lacht Schmucker. Aber doch eine »Hyperschallwaffe«? Ja, das ist bei allen Raketen dieser Größenordnung so, das ist »selbstverständlich«. Kann so ein Geschoß großen Schaden anrichten? »Das ist völlig bedeutungslos.« Was ist los beim Deutschlandfunk? Am Ende behauptet noch jemand zur besten Sendezeit, dass die NATO-Staaten 56 Prozent der weltweiten Rüstungsausgaben bestreiten, Russland aber nur drei, und also auch an dem Gerede von der »russischen Bedrohung« etwas faul ist. (np)