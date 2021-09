Safe Abortion Day

AP Photo/Esteban Felix

Tausende von Frauen haben am Dienstag in mehreren lateinamerikanischen Städten demonstriert, um den weltweiten Aktionstag für den Zugang zu sicheren und legalen Schwangerschaftsabbrüchen zu begehen. In der Region, in der der Eingriff nur in einer Handvoll Länder vollständig erlaubt ist, sterben jährlich Tausende von Frauen an unsicheren Abbrüchen. Auch in der chilenischen Hauptstadt Santiago (Bild) demonstrierten zahlreiche von ihnen für ihre reproduktiven Rechte – mit Erfolg. Wie die Abgeordnetenkammer am Dienstag über Twitter mitteilte, stimmten 75 Parlamentarier für einen Gesetzentwurf, der Schwangerschaftsabbrüche bis zur 14. Schwangerschaftswoche entkriminalisiert. Der Entwurf muss nun jedoch noch vom ultrakonservativen Senat angenommen werden. Die kommunistische Abgeordnete Camila Vallejo, eine der Initiatorinnen des Antrags, begrüßte auf Twitter die Entscheidung. »Nieder mit dem Patriarchat. (...) Es lebe der Feminismus«, schrieb sie. (Reuters/jW)