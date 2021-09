Absolut unterbesetzt

imago images/Mike Schmidt Nach dem Willen der Konzernführung sollen die Beschäftigten sieben Jahre lang auf Streiks verzichten (Berlin, 14.9.2021)

Wie oft kommt es vor, dass Pflegekräfte nach ihrer Schicht auf Station anrufen, um sich zu vergewissern, dass ihnen kein Fehler unterlaufen ist. – Auf einer Demonstration der Beschäftigten zu Beginn ihrer Arbeitsniederlegungen Ende August sprachen einige mit junge Welt über die Zustände an den kommunalen Berliner Kliniken Charité und Vivantes, und darüber, was sich durch einen ernstzunehmenden Entlastungstarifvertrag ändern würde. »Das schlechte Gewissen würde wegfallen«, sagte etwa die Intensivpflegerin Antje Tzschätzsch, »womöglich hätten wir sogar Zeit für Angehörigengespräche.«

Seit dem 9. September befinden sich die Beschäftigten nun im unbefristeten Streik. Wie es am Dienstag im Verdi-Hintergrundgespräch hieß, haben momentan mehr als 1.000 Beschäftigte der beiden Kliniken und etwa 400 Beschäftigte an den Vivantes-Tochterunternehmen die Arbeit niedergelegt. Und da ist noch Luft nach oben. Die Streikbeteiligung sei gewachsen, sagte Verdi-Sekretär Ivo Garbe, der für die Töchter die Tarifverhandlungen führt. Die Strategie werde gegebenenfalls angepasst. Das wird vermutlich nötig. Denn zunächst sind keine weiteren Gespräche anberaumt. Dabei ist das letzte Angebot von Vivantes für die Tochtergesellschaften eine Provokation. Zwar hatte die Klinikleitung einen Stufenplan zur Angleichung der Entgelte an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) vorgeschlagen, allerdings mit Fallstricken (siehe jW vom 27.9.). Besonders dreist ist die geforderte Gegenleistung, in den kommenden sieben Jahren auf Streiks zu verzichten.

Vivantes zufolge würden die Mehrkosten für die Einführung des TVöD 35 Millionen Euro im Jahr ausmachen. Während Pflegestellen von den Krankenkassen refinanziert werden, ist es bei den Reinigungskräften, Fahrern und Küchenbediensteten der Tochtergesellschaften anders. Hier gehe es um Liquiditätsprobleme, sagte Verdi-Sekretärin Melanie Guba am Dienstag. Auch Verdi ist der Meinung, dass man von einem öffentlichen Krankenhaus nicht verlangen kann, 35 Millionen Euro zusätzlich zu stemmen. Durch den Investitionskostenzuschuss vom Land wären die Mittel allerdings da, sagte Landesfachbereichsleiterin bei Verdi in Berlin und Brandenburg, Maike Jäger, am Mittwoch gegenüber jW. Die Verantwortung der Gesellschafter wäre es, für die Umsetzung zu sorgen, so Jäger. Lynn Stephainski, die für die Vivantes-Tochter Rehabilitation GmbH arbeitet, nannte am Dienstag eine allgemeine Erhöhung der Beiträge zur Renten- und Krankenversicherung als weitere Möglichkeit der Refinanzierung. Auch hier wäre die Politik gefragt.

Die Verhandlungen zur Entlastung der Beschäftigten des Mutterkonzerns Vivantes stocken ebenfalls. Was Vivantes vorschlägt, sei nicht einmal die Hälfte des Angebots der Charité, sagte Verdi-Sekretär Tim Graumann am Mittwoch gegenüber jW. In Arbeitsgruppen versuchten Verdi und Vivantes in der letzten Woche etwa, Personalkennziffern für Intensivbereiche sowie Funktionsbereiche im OP, der Anästhesie und den Kreißsälen zu finden. Ohne Ergebnis. Die Forderung von Verdi hält Vivantes für unrealistisch. »Die sich aus den von Verdi geforderten Besetzungen bei Vivantes ergebenden Bedarfe von rund 2.800 Pflegekräften sind derzeit nicht einmal ansatzweise auf dem Arbeitsmarkt zu finden«, erklärte Dorothea Schmidt, Konzerngeschäftsführerin für Personal. Die Wahrheit ist, dass es mehr Pflegekräfte gibt als tatsächlich im Beruf arbeiten. Nach Verdi-Angaben sind es doppelt so viele. Hinzu kommt die hohe Teilzeitquote und eine steigende Krankenquote. Anja Voigt, Intensivpflegerin bei Vivantes in Neukölln, sagte am Dienstag im Hintergrundgespräch, auf ihrer Station seien aktuell 25 Prozent der Kollegen krank. Hebamme Aicheh El-Khatib sprach von »absoluter Unterbesetzung«. Täglich müssten 30 Prozent der Dienste neu besetzt werden. In einem eigenen Entlastungsmodell schlägt Vivantes vor, die Leistung im Krankenhaus an das vorhandene Personal anzupassen. Das sei längst der Fall.