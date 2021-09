Pilotabschluss im Einzelhandel erzielt

Paul Zinken/dpa Verdi hat im Einzelhandel Durchsetzungskraft bewiesen

Nach fast einem halben Jahr Verhandlungen gibt es einen Tarifabschluss im hessischen Einzelhandel. Der Unternehmerverband HDE und die Gewerkschaft Verdi erzielten am Mittwoch abend ein Ergebnis.

»Damit geht nicht nur ein Verhandlungsmarathon, sondern auch eine mehrmonatige, durch zahlreiche Streiks und öffentliche Aktionen geprägte Tarifrunde zu Ende«, sagte Bernhard Schiederig, Landesfachbereichsleiter Handel von Verdi Hessen und Verhandlungsführer für den hessischen Einzel- und Versandhandel, dem Hessischen Rundfunk. »Unsere Forderung ›Gleiche Erhöhung für alle im Handel‹ war nicht nur populär unter den Beschäftigten, sondern fand auch eine positive Resonanz in der Öffentlichkeit.« Die Gehälter der Beschäftigten steigen rückwirkend zum 1. August um drei Prozent und zum 1. April 2022 um weitere 1,7 Prozent. Die Ausbildungsvergütungen werden jährlich um 30 Euro angehoben. Der Tarifvertrag habe eine Laufzeit bis zum 31. März 2023.

In Hessen wurde damit ein Pilotabschluss erzielt. Die übrigen 15 Bundesländer müssen nachziehen. Doch der HDE scheint sich querzustellen. Der Handelsverband beklagte nach der Einigung, »dass Verdi in dieser für große Teile der Branche so außergewöhnlichen Zeit nicht zu den dringend notwendigen Differenzierungen bereit war«. Es sei völlig unverständlich, dass die Gewerkschaft ständig die Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge fordere. Die Händler seien von Verdi »erpresst« worden.

Orhan Akman, Verdi-Bundesfachgruppenleiter für den Einzelhandel, konterte: »Der HDE hat monatelang eine Tariflösung mit längst fälligen Entgelterhöhungen für die Beschäftigten blockiert.« Über drei Millionen im Einzel- und Versandhandel arbeitende Menschen hätten das Land in der Pandemie am Laufen gehalten und die Bevölkerung versorgt. »Der Tarifabschluss war längst fällig, und wir lassen diesen hart erkämpften Abschluss nicht durch einzelne Unternehmen und ihren Dachverband zerreden«, so Akman. Um der prekären Entlohnung den Kampf anzusagen, seien allgemeinverbindliche Tarifverträge »oberstes ­Gebot«.