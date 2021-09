Peinliche Ordensverleihung

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, am 29. September 2021

Zur Debatte im Sächsischen Landtag über die Ordensverleihung durch Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) an den Sachsenmilch-Boss Theo Müller erklärte der Linke-Fraktionschef Rico Gebhardt am Mittwoch:

Ich bin angesichts der peinlichen Aktion des Regierungschefs gespannt auf die Ausreden der CDU und die Argumentation von Grünen und SPD. Steuerflüchtling und Milchmilliardär Müller kann keine Verdienste vorweisen, die eine Verleihung des Verdienstordens rechtfertigen. Die Auszeichnung wird für »außergewöhnliche Leistungen über einen längeren Zeitraum oder eine ganz außergewöhnliche Einzeltat« vergeben. Was soll das im Falle Müllers sein?

Wurde Müller etwa dafür geehrt, dass er 1991 die Mittelsächsischen Milchwerke pachtete und alle Beschäftigten rauswarf, auch Schwangere und Schwerbehinderte? Oder besteht sein Verdienst darin, dass er mit staatlichen Subventionen von über 70 Millionen Euro Arbeitsplätze vernichtete, indem er zwar neue Jobs in Leppersdorf schuf, aber gleichzeitig zwei Werke in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen dichtmachte? Möglicherweise ist es nach Auffassung des Ministerpräsidenten auch verdienstvoll, Sachsens Milchbauern und -bäuerinnen einen unterdurchschnittlichen Milchpreis zu zahlen oder mit kreativen Geschäftspraktiken Millionensubventionen zu ergattern. So zauberte Müller im Handumdrehen aus einer Molkerei in Leppersdorf neun kleine eigenständige Firmen. Was dem Ganzen die Krone aufsetzt, ist Müller persönlich. Es gebe nur drei Dinge, um die er sich als Unternehmer kümmern müsse: Gewinn, Gewinn, Gewinn.

(…) Ministerpräsident Kretschmer hat mit seiner untertänigen Gefälligkeitsehrung eines Steuerflüchtlings den Freistaat blamiert und alle Menschen verhöhnt, die ehrliche Arbeit leisten – besonders aber Müllers Beschäftigte, die ohne Tarifvertrag auskommen müssen. Wir vermuten weiterhin, dass er sich vor allem einem CDU-Großspender gefällig zeigen wollte.

Zur Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre forderte der Landesjugendring Berlin am Mittwoch:

Einer Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre steht nach der Berliner Abgeordnetenhauswahl nichts mehr im Weg. Die Parteien, die sich bereits klar dafür ausgesprochen haben, verfügen über die nötige Zweidrittelmehrheit für die Änderung. Der Landesjugendring Berlin ermuntert die Parteien, jetzt zügig für Wahlalter 16 in Berlin zu sorgen. Die junge Generation ist bereit zu wählen und kann nicht mehr länger warten.

Die Zeit ist reif für etwas mehr Generationengerechtigkeit bei der nächsten Wahl: 98 der 147 Abgeordneten im neu zusammengesetzten Berliner Landesparlament müssten bei einer Abstimmung über Wahlalter 16 für die Änderung der Landesverfassung stimmen. SPD, Grüne, Linke und FDP haben zusammen 104 Stimmen und damit sechs Stimmen mehr als nötig. Völlig unabhängig davon, welche Koalition sich in Berlin finden wird, steht dem Wählen ab 16 also nichts mehr im Weg.

»Jetzt sind wir fast am Ziel«, sagt Ramona Hinkelmann, Vorsitzende des Landesjugendrings Berlin. »Seit über zehn Jahren fordern die 34 Berliner Jugendverbände echte, demokratische Beteiligung junger Menschen mit Hilfe von Wahlalter 16.« Der nächste Schritt sollte nun aber nicht verschleppt werden, sondern schnell umgesetzt werden. (…)