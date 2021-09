Mediale Mobilmachung

imago/Stefan Zeitz Die deutschsprachigen Kanäle des russischen Senders RT sind bei Youtube gesperrt worden

Stellen wir uns vor, »Fake News« wären in Deutschland verboten. Es würde licht im Blätterwald, denn nicht nur Springers Bild, auch etliche sogenannte Qualitätsmedien müssten aus dem Verkehr gezogen werden. Da wird gelogen, bis sich die Balken biegen: Russland will Krieg! Taiwan ist ein unabhängiger Staat! Die Bundeswehr will nur Brunnen bohren und Mädchenschulen bauen! Selbst unser Wetterbericht wäre erledigt; schließlich ist die Flutkatastrophe von Ahrweiler präzise vom Europäischen Hochwasserwarnsystem angekündigt worden – vier Tage vorher. Nur die Fernsehzuschauer in der BRD blieben weitgehend unaufgeklärt.

Auch Spitzenpolitiker, zumal solche aus dem Bundeskabinett, sähen empfindlichen Strafen entgegen – wenn Gesundheitsminister wilde Ideen über Pandemien verbreiten (»Mundschutz ist nicht notwendig, weil der Virus gar nicht über den Atem übertragbar ist«, so Jens Spahn) oder Außenminister fröhlich schwadronieren (»unsere Soldatinnen und Soldaten« arbeiteten »seit zwei Jahrzehnten hart für die Sicherheit und eine bessere Zukunft« Afghanistans, so Heiko Maas). Die Helmut-Kohl-Stiftung müsste abgewickelt werden (der damalige Kanzler 1990: »Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor – dafür vielen besser«). Und Altbundespräsident Joachim Gauck (der es missbilligte, »wenn das Geschehen des deutschen Judenmordes in eine Einzigartigkeit überhöht wird«) gehörte glatt des Landes verwiesen.

Doch es gibt gute und schlechte »Fake News«; solche, die man selbst verbreitet, und solche, die von anderen verbreitet werden. Der russische Staatssender RT DE, der – wen wundert es – Propaganda im Sinne seines Herkunftslandes macht, fällt in letztere Kategorie. Die Sperre der deutschen Kanäle auf Youtube mag von einem Privatkonzern veranlasst worden sein, eine Privatentscheidung war es nicht. RT wird im Verfassungsschutzbericht angeschwärzt (russische Akteure »versuchen, das Ansehen der NATO in der deutschen Bevölkerung zu beschädigen«, so der Bericht des Bundesamtes 2019), das Netzwerkdurchsetzungsgesetz zwingt Konzerne zum Handeln – man habe schließlich »schlechte Erfahrungen mit Falschmeldungen« gemacht, so 2017 der damalige Justizminister Heiko Maas. Vorgegangen wird dementsprechend vom US-Mutterkonzern Google, dem Youtube gehört, nur gegen die deutschsprachigen Inhalte von RT.

Man muss RT nicht mögen. Man muss auch kein Anhänger der Pressefreiheit sein. Fordert man jedoch ständig alle Welt zu ihrer Einhaltung auf, wie das deutsche Politiker tun (Maas: »Für freie Presse einzutreten und zu kämpfen, ist eine Aufgabe für jeden von uns«), sollte sie auch hierzulande gewährt werden.

Während das neue Sendeformat Bild ganz legal hetzen darf (und dafür, im Gegensatz zu RT, eine Sendelizenz erhält), wird es Russland verunmöglicht, sich an die deutschen Zuschauer zu wenden. Das ist Kriegsvorbereitung. »Feindpropaganda« abzuhören war stets noch vor dem ersten Schuss verboten worden.