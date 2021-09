Späte Anklage

Ludwig Schneider/Wikimedia Commons Das »Todestor« in der Gedenkstätte Stutthof nahe Gdansk

Vor dem Landgericht Itzehoe beginnt am Donnerstag der Prozess gegen Irmgard F., die ehemalige Sekretärin des Lagerkommandanten des faschistischen Konzen­trationslagers Stutthof bei Danzig (heute Gdansk). Der mittlerweile 96jährigen wird Beihilfe zum Mord in über 11.000 Fällen vorgeworfen. Laut einer Mitteilung des Gerichts legt die Kammer ihr zur Last, der Lagerkommandantur unter SS-Sturmbannführer Paul Werner Hoppe zwischen Juni 1943 und April 1945 in ihrer Funktion als Stenotypistin und Schreibkraft Hilfe bei der systematischen Ermordung der im Lager Inhaftierten geleistet zu haben. Da die Frau zum Zeitpunkt ihrer Tätigkeit nicht älter als 19 Jahre war, wird die Verhandlung vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts abgehalten. Das Landgericht in Hamburg hatte im Juli 2020 einen 93jährigen früheren Wachmann des KZ Stutthof nach Jugendstrafrecht zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe wegen Beihilfe zum Mord in über 5.000 Fällen verurteilt.

SS und Polizei hatten kurz nach dem deutschen Überfall auf Polen im September 1939 mit der Inhaftierung von polnischen Intellektuellen, politischen Gegnern und Juden in dem Lager begonnen. Insgesamt waren in Stutthof mehr als hunderttausend Menschen unter furchtbaren Bedingungen gefangengehalten worden. Viele wurden ermordet, starben an Entkräftung durch Zwangsarbeit und Folter, sowie an Krankheiten wie Typhus. Nach Angaben der für die Aufklärung von Naziverbrechen zuständigen Zentralstelle in Ludwigsburg wurden rund 65.000 Menschen im KZ Stutthof und in dazugehörigen Nebenlagern sowie kurz vor Kriegsende bei »Evakuierungen« des Lagers getötet

In der Bundesrepublik sind Anklagen wegen Verbrechen während der faschistischen Herrschaft nur noch wegen Mordes oder Beihilfe zum Mord möglich – andere Straftatbestände sind verjährt. Eine Zugehörigkeit zum System der Vernichtungslager der Nazis genügt laut Rechtsprechung jedoch, um aufgrund des Zwecks der Lager – der systematischen Tötung der Inhaftierten – wegen Beihilfe zum Mord angeklagt zu werden. In einem Interview mit dem Spiegel hatte der Verteidiger der ehemaligen Lagersekretärin eingeräumt, dass die Beteiligung an tausendfachem Mord auch »vom Schreibtisch aus« möglich gewesen sei. Es müsse jedoch nachgewiesen werden, ob eine Kenntnis über Grausamkeit oder Heimtücke vorlagen, um eine Anklage wegen Mordes zu begründen. Es handle sich anderenfalls um Beihilfe zum Totschlag, die bereits verjährt sei.

Das Internationale Auschwitz-Komitee lud für Mittwoch abend in Itzehoe zu einer Veranstaltung ein, »die den Blick auf die Opfer richten soll«, wie die Organisation am Mittwoch mitteilte. Anfang Februar hatte das Komitee die jahrzehntelang verzögerten oder ganz unterlassenen Anklagen wegen Naziverbrechen in der Bundesrepublik kritisiert. Nun hoffe man mit Blick auf den Prozess besonders darauf, dass Irmgard F. »als Augenzeugin und Beteiligte« über ihre Tätigkeit, Erinnerungen und Wahrnehmungen »umfassend und ehrlich Auskunft geben« werde, hieß es am Mittwoch. Besonders gegenüber Jugendlichen könnten ihre Aussagen verdeutlichen, »wie Menschen durch eine Ideologie des Hasses und der Gewalt abgerichtet werden können, sich über Jahre an der bürokratischen Umsetzung von antisemitischem Massenmord und rassistischen Verbrechen zu beteiligen«.