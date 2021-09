Traditionell konfliktreich

Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman (r.) und der irakische Premier Mustafa Al-Kadhimi Ende März in der Nähe von Riad

Die Beziehungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien waren schon zu Zeiten des Schahregimes, als die USA beide Staaten als »Säulen« ihrer imperialistischen Politik in der Region betrachteten, kompliziert und verliefen nicht gradlinig. Seit der Flucht des Schahs aus Teheran im Januar 1979 und dem Sieg der »Islamischen Revolution« ist das Verhältnis überwiegend feindselig. Trotzdem oder gerade deswegen gab es in den vergangenen 40 Jahren immer wieder Versuche, die zentralen Konfliktpunkte diplomatisch und politisch anzugehen und Wege zur Zusammenarbeit, nicht zuletzt auch auf wirtschaftlichem Gebiet, zu öffnen. Das war vor allem in der Amtszeit der iranischen Präsidenten Ali Akbar Haschemi Rafsandschani (1989–1997) und Mohammed Khatami (1997–2005) der Fall. Gegenwärtig ist das Verhältnis jedoch auf einem Tiefpunkt. Seit Januar 2016 bestehen zwischen Teheran und Riad nicht einmal mehr diplomatische Beziehungen.

Vor diesem Hintergrund haben die beiden Staaten am 9. April Gespräche in der irakischen Hauptstadt Bagdad aufgenommen. Der Zeitpunkt fiel offenbar nicht zufällig zusammen mit dem Start der Verhandlungen in Wien über die Wiederherstellung des 2015 geschlossenen Atomabkommens mit dem Iran, aus dem sich die USA unter Präsident Donald Trump im Mai 2018 zurückgezogen haben. Die Treffen mit den Iranern in der österreichischen Hauptstadt, an denen Russland, China, Deutschland, Frankreich und Großbritannien sowie indirekt auch die USA beteiligt sind, hatten am 6. April begonnen. Seit am 18. Juni ein neuer iranischer Präsident gewählt wurde, sind die Verhandlungen jedoch unterbrochen. Bis dahin hatten sechs Gesprächsrunden stattgefunden, bei denen der Iran durch Abbas Araghchi, einen der stellvertretenden Außenminister, vertreten wurde. Nach dem Amtsantritt von Präsident Ebrahim Raisi Anfang August wurde Araghchi abgelöst, bekam aber gleichzeitig eine Funktion als Berater beim Außenministerium zugewiesen.

Die saudisch-iranischen Gespräche in Bagdad sind wegen des Regierungswechsels in Teheran ebenfalls unterbrochen, ohne dass ein Termin für ihre Fortsetzung bekannt ist. Bis dahin hatte es drei Zusammenkünfte gegeben. Es ist jedoch weder bekannt, wer daran teilgenommen hat, noch worüber gesprochen wurde. Alles, was darüber in den vergangenen Monaten von den Medien publiziert wurde, beruht auf Vermutungen und Schlussfolgerungen, von denen manches plausibel erscheinen mag, aber nichts wirklich gesichert ist.

Nachdem die britische Tageszeitung Financial Times am 18. April als erstes Presseorgan über das Stattfinden eines Treffens in Bagdad berichtet hatte, veröffentlichten beide Seiten zunächst sogar Dementis. Dennoch wurde es als Bestätigung der Gerüchte interpretiert, als Kronprinz Mohammed bin Salman, der als mächtigste Figur in Riad gilt, am 27. April in einem Fernsehinterview davon sprach, dass der Iran ein Nachbarland sei und Saudi-Arabien ein »gutes und besonderes Verhältnis« zwischen beiden Ländern anstrebe. Man wolle Teheran keine Schwierigkeiten bereiten, arbeite aber zusammen mit regionalen und globalen Partnern daran, dessen »negatives Verhalten« zu ändern.

Ähnlich äußerte sich König Salman bin Abdulasis am 22. September in einer Videoansprache an die Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York. Er hoffe, dass die begonnenen Gespräche zu konkreten Ergebnissen und zur Vertrauensbildung auf Grundlage von gegenseitigem Respekt und Nichteinmischung in innere Angelegenheiten führen würden.

Einen Tag später sagte der Sprecher des Teheraner Außenministeriums, Said Khatibsadeh, gegenüber der iranischen Nachrichtenagentur IRNA, in Bagdad hätten »gute Gespräche über bilaterale Themen« stattgefunden, bei denen »sehr ernsthafte Fortschritte hinsichtlich der Sicherheit im Persischen Golf« erreicht worden seien. Er machte dazu aber keinerlei konkrete Angaben. In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass Khatibsadeh auch schon in der Zeit des Vorgängers von Raisi, Hassan Rohani, Sprecher des Außenministeriums war und ständig wahrheitswidrige Behauptungen über angebliche Erfolge bei den Wiener Gesprächen verbreitete. Ein so verstandener »Optimismus« gilt im Iran fast als Staatsdoktrin.

Einen interessanten Hinweis auf den bisherigen Charakter der Treffen in Bagdad könnte die unbestätigte Meldung internationaler Medien enthalten, dass Saudi-Arabien durch Geheimdienstchef Khalid bin Ali Al-Humaidan vertreten worden sei. Sein iranischer Gesprächspartner soll der Kommandeur der Kuds-Brigaden, Generalmajor Ismail Ghaani, gewesen sein. Die Truppe, die zum »Korps der Islamischen Revolutionsgarde« gehört, ist für die Zusammenarbeit mit Verbündeten im Ausland zuständig. Aus deren Tätigkeit ergeben sich vor allem in Syrien, im Irak, im Jemen und im Libanon direkte Konflikte mit den von Saudi-Arabien unterstützten Kräften.

Dass Funktionäre aus den Sicherheitskräften und den Geheimdiensten in Bagdad am »Verhandlungstisch« gesessen hätten, war am 25. Juli auch auf der Website der englischsprachigen, oft überdurchschnittlich informativen iranischen Tageszeitung Tehran Times zu lesen, die auf außenpolitische Themen spezialisiert ist. Ob diese Aussage auf Insidererkenntnissen beruhte oder nur aus ausländischen Quellen abgeschrieben war, blieb jedoch offen. Das Gleiche gilt für Gerüchte, die Gespräche sollten, wenn sie demnächst wieder aufgenommen würden, aus Bagdad in die Hauptstadt von Oman, Maskat, verlegt werden. Das Fürstentum unterhält traditionell gute Beziehungen in alle Richtungen, einschließlich Israels, und spielt oft eine Vermittlerrolle.