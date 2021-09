Landeswahlleiterin Berlins tritt nach Chaos zurück

Berlin. Die Landeswahlleiterin der Hauptstadt, Petra Michaelis, ist drei Tage nach den Wahlen in Berlin wegen der zahlreichen bei ihnen vorgefallenen Pannen von ihrem Amt zurückgetreten. »Ich übernehme die Verantwortung im Rahmen meiner Funktion als Landeswahlleiterin für die Umstände der Wahldurchführung am 26.9.2021«, teilte sie am Mittwoch mit. In Berlin war es nicht nur zu langen Schlangen vor Wahllokalen gekommen. Wählerinnen und Wähler mussten zum Teil bis deutlich nach 18 Uhr warten, um ihre Stimmen abzugeben. In manchen Bezirken fehlten außerdem Wahlscheine. Eine Anfechtung der Abstimmung ist erst nach Feststellung des amtlichen Endergebnisses am 14. Oktober möglich. (dpa/jW)