»Konflikte ums Impfen werden in Betriebe getragen«

Christian Charisius/dpa Ein Piks mit großer Wirkung und Konfliktpotential: Coronaschutzimpfung in einem Hamburger Impfzentrum

Ungeimpfte sollen laut einem Bund-Länder-Beschluss von vergangener Woche ab dem 1. November bei behördlich angeordneter Quarantäne keine Entschädigung mehr für den entfallenden Verdienst erhalten. Warum spricht sich Ihr Verband gegen das Vorgehen aus?

Es gibt in Deutschland keine Impfpflicht. Daraus muss folgen, dass im Quarantänefall der Verdienstausfall unabhängig vom Impfstatus gezahlt wird. Passiert das nicht, so befürchten wir, dass sich viele der noch Ungeimpften gar nicht mehr testen lassen oder im Quarantänefall trotzdem zur Arbeit erscheinen werden. Das läuft dem Ziel zuwider, die Pandemie wirksam zu bekämpfen. Für Menschen mit Vorerkrankungen oder Impfschäden ist die Impfung derzeit nicht ohne weiteres möglich. Es kann nicht sein, dass man diese Menschen in eine mitunter existenzgefährdende Situation bringt, nur weil sie Kontakt zu einem Infizierten hatten.

Zumal es nicht immer leicht sein dürfte, den Nachweis zu erbringen, dass eine Impfung aus besagten Gründen persönlich nicht in Frage kommt?

Richtig. Zum Beispiel haben Betroffene riesige Probleme, Impfschäden anerkennen zu lassen. Oder nehmen Sie einen Menschen mit einer seltenen Erkrankung. Wenn diese nicht als Grund gegen eine Impfentscheidung anerkannt wird, ist dies für die Betroffenen sehr schwierig.

Was ist mit jenen, die sich trotz bester Gesundheit gegen eine Impfung entscheiden? Sollte man für diese eine Ausnahme machen?

Ich denke, das ist nicht umsetzbar. Arbeitgeber dürfen nur in sehr wenigen Berufen den Impfstatus ihrer Belegschaft abfragen, etwa in Kliniken, Pflegeheimen, Kitas und Schulen. Solange dem so ist, gilt es, das zu respektieren und eine Impfpflicht durch die Hintertür zu vermeiden. Dazu kommt: Beamte sind von der Neuregelung aus beamtenrechtlichen Gründen ausgenommen, werden also auch als Ungeimpfte in Quarantäne weiter ihre Dienstbezüge bekommen. Diese Ungleichbehandlung ist nicht hinnehmbar.

Mit einer »Impfpflicht durch die Hintertür« argumentieren im wesentlichen auch die Gewerkschaften. Sehen Sie noch andere gewichtige Gründe, das Konzept abzulehnen?

Ja. Die Regelung droht die Konflikte ums Impfen in die Betriebe zu tragen und damit innerhalb der Belegschaften für Unruhe und Spaltungen zu sorgen. Die Frage nach der persönlichen Impfentscheidung kann nicht in den Betrieben beantwortet werden. Vielmehr sollten aufsuchende Impfangebote ausgebaut werden, damit die Hürden für Ungeimpfte noch niedriger sind.

Es gibt ja Kräfte, die darauf hinwirken, das Solidarprinzip in den Sozialversicherungssystemen auszuhöhlen, indem sie fordern, dass Menschen für ihr individuelles Krankheitsrisiko mehr finanzielle »Eigenverantwortung« tragen müssten. Markiert der jüngste Beschluss auch einen neuerlichen Angriff in dieser Richtung?

Diese Gefahr sehen wir. Bisher wird ja Lohnersatz auch für jene gezahlt, die viel rauchen, viel Zucker und Fett zu sich nehmen oder risikoreiche Sportarten ausüben. Macht man jetzt in puncto Impfung eine Ausnahme, könnten bald andere Ausnahmen folgen – stets mit dem Argument, die Allgemeinheit vor zu hohen Kosten zu bewahren. Aber: Wer will dann zum Beispiel entscheiden, welcher Sport gesund und welcher riskant ist?

Wenn Betroffene ihre Quarantäneanordnung verschweigen, müsste der Unternehmer auf anderem Wege den Impfstatus in Erfahrung bringen. Wohin könnte das führen?

Ich sehe nicht, wie das datenschutzrechtlich zu machen wäre, und bin auch dagegen, dass die Gesundheitsämter solche Informationen künftig an den Arbeitgeber weitergeben. Von da wäre es nicht weit bis zum gläsernen Beschäftigten, über dessen Gesundheit der Chef komplett Bescheid wüsste.