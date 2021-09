Rotlicht: Parlamentarismus

imago images/Udo Gottschalk Der Bedeutungsverlust des Parlaments hat seinen Grund in der Konvergenz der dort angebotenen Geschmacksrichtungen bürgerlicher Politik

Historisch betrachtet ist der Parlamentarismus eine Form der Herrschaft, die sich einen Inhalt gegeben hat, der in Clinch mit ihrer Form geraten ist. Unglücklicherweise sieht es so aus, als würde der Konflikt zugunsten der Form ausgehen. Der Begriff Parlament leitet sich vom altfranzösischen Wort für Unterredung ab – und bezeichnete in Frankreich ursprünglich eine mit Adeligen besetzte Kammer, die Beschlüsse des Königs beriet und gegebenenfalls sogar zurückweisen konnte. Ähnliche Einrichtungen gab es in den meisten europäischen Monarchien. Während der alte Feudaladel viele seiner Machtbefugnisse in den immer stärker zentralisierten Territorialstaaten abgeben musste, wurde er weiterhin befriedend eingebunden, indem ihm das Recht zugestanden wurde, den König mehr oder minder verbindlich zu beraten. Diese Sejms, Model Parliaments und Reichstage gewährleisteten also vor allem den Zusammenhalt der Herrschaften zur Herrschaft. Diese Rolle wurde aber im Verlauf der Neuzeit immer prekärer – der Aufstieg des Bürgertums und die sich verschärfenden Konflikte zwischen Monarch und Adel setzten die Institution unter Druck. Die englische »Glorious Revolution« und die französische Revolution entsprangen dann unter anderem Konflikten darüber, was die Kompetenzen dieser Beratergremien gegenüber dem König seien und wer ihnen angehören sollte.

Mit den bürgerlichen Revolutionen und Reformen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts setzte sich dann immer mehr die Auffassung durch, dass das Parlament die gesamte Bevölkerung zu repräsentieren habe und gegenüber der mittlerweile weitgehend entmonarchisierten Exekutive weitreichende Kon­trollrechte haben sollte: Vor allem unter dem Druck der Arbeiterbewegung verwandelte sich das Parlament damit in ein Gremium, das einerseits die Legitimität der Herrschaft sichert, andererseits aber, gerade um diese Rolle spielen zu können, auch gesellschaftliche Konflikte und Antagonismen abbilden musste. Der Parlamentarismus ist damit eine spannungsgeladene Einheit von Form und Inhalt – wenn auch andersherum, als das gemeinhin in den Selbstbeschreibungen der bürgerlichen Gesellschaft gefasst wird. Wird dort behauptet, der Parlamentarismus sei die einzige Form, in der demokratische Herrschaft organisiert werden könne, muss man vielmehr festhalten: Er ist eine Form, die, um Herrschaft auf Dauer stellen zu können, diese zumindest in gewissem Umfang demokratisieren muss, obwohl das kaum einer der Beteiligten wirklich will, weswegen sie sich fast alle mühen, die Konflikte aus dem Parlament herauszudrängen.

Was in den letzten Jahren in der Politikwissenschaft als Entparlamentarisierung diskutiert wird, also der Bedeutungsverlust des Parlaments als Ort der Entscheidungsfindung und Legitimationsstiftung, hat seinen Grund nicht zuletzt in der realen Konvergenz der im Parlament angebotenen Geschmacksrichtungen bürgerlicher Politik: Wenn der Antagonismus, der die Bevölkerung durchzieht, sich nur noch diffus artikuliert und sich im parlamentarischen Betrieb auch deshalb nicht mehr abbildet, wird letzterer, darin den alten Parlamenten nicht unähnlich, eben immer mehr zu einem Ort der Interessenkoordinierung der Herrschenden selbst – dem Geschäftsausschuss der Bourgeoisie fehlt selbst die rudimentäre Kontrolle durch einen Betriebsrat. Damit verliert der Parlamentarismus aber tendenziell auch seine Integrationskraft: Die hohe Wahlbeteiligung bei dieser Bundestagswahl war auch Resultat des Umstandes, dass noch einmal der Eindruck erweckt werden konnte, es ginge um eine Richtungsentscheidung im eigentlichen Sinne. Wenn nun aber nach acht Jahren großer Koalition nur noch die Wahl zwischen drei verschiedenen Modi der großen Koalition bestehen sollte, bei der die Opposition nur die sind, die das Pech haben, zur Mehrheit nicht gebraucht zu werden, dann ist die Demokratisierung der Demokratie darauf angewiesen, dass sich eine wirkliche Opposition an anderer Stelle konstituiert.