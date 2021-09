»Wat für’n Ding?!«

imago images/Gonzales Photo Aufhören ist keine Option: Hans-Joachim Roedelius

Am Sonntag nachmittag hört man auf der Stresemannstraße in Berlin wilde, anhaltende Schreie. Es sind die der Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer einer der bürgerlichen Parteien, nachdem die ersten Hochrechnungen zur Bundestagswahl gesendet wurden. Die Schreihälse klingen wie Fußballfans, die sich zwar freuen, dass ihre Mannschaft soeben ein Tor geschossen hat, aber im selben Moment von starken Verdauungsschwierigkeiten befallen werden.

Sehr viel weniger angestrengt verläuft das Gespräch über »Künstlerische Praxis und Konstellationen im Zodiak« im Hebbel am Ufer (HAU) direkt gegenüber. Der Musiker Hans-Joachim Roedelius hat 1968 und 1969 den legendären Veranstaltungsort im Keller der Schaubühne mitbetrieben. Auch im hohen Alter von 86 Jahren strahlt er weiter eine bohemienhafte, beneidenswerte Leichtigkeit aus. Roedelius zieht einen Zettel hervor, auf dem, sagt er, ein kurz vor dem Gespräch notiertes Gedicht steht. Dann trägt er in Reimen vor, dass er, unter Bezugnahme auf dem über der Bühne hängenden Slogan »Bildet Nischen!«, schon ein »Nischerich« war, bevor er ein »Ich« wurde. Die Germanistin und Filmemacherin Margarete Kreuzer, die das Gespräch moderiert, möchte wissen, wie er im Zodiak den Weg vom »Nischerich« zum Ich zurücklegen konnte. Roedelius: »Indem wir guckten, was das Musikmachen mit uns anstellt. Wir fanden raus, was das Machen mit uns macht.« Vorher habe er zwar Berufe gelernt und als Physiotherapeut, Masseur und Sterbebegleiter gearbeitet. Aber erst durch die Erfahrungen im Zodiak sei er zum »Lebebegleiter« geworden.

Roedelius’ Kollege Sven-Åke Johannson erzählt, dass er im Zodiak nicht nur sich selbst sowie elektrische und akustische Instrumente, sondern auch Effektgeräte entdeckt habe: »Damals waren die neu, und wir haben uns da allmählich reingearbeitet. An manchen Abenden klang die Musik, als würden wir zuhören, während sich die Maschinen angeregt unterhielten.«

Ebenfalls auf der Bühne, die Malerin Bianca Froese-Acquaye. Sie war lange mit Edgar Froese von Tangerine Dream verheiratet. Sie trägt einen Ausschnitt aus der Autobiographie ihres vor ein paar Jahren verstorbenen Mannes vor. Darin vergleicht Froese Politiker mit Hamstern, die sowohl in als auch außerhalb von Laufrädern nicht darauf kommen würden, wohin sie da eigentlich rennen. Eine Einschätzung, die in Bezug auf die oben geschilderten, schreienden Hamster in der Stresemannstraße schlüssig scheint.

Kreuzer erreicht die Gesprächsteilnehmer nicht immer sofort. Ihre Frage, ob die Idee des Zodiak später an anderen Orten aufgegriffen worden sei oder zumindest hätte weitergetragen werden können, etwa im Tacheles, wird zunächst zurückhaltend beantwortet. Roedelius etwa sei nach der Schließung ihres Treffpunkts »sehr schnell nach Afrika« gegangen. Johannson merkt bloß an, dass er den Erfinder des Zodiak, Conrad Schnitzler, kurz darauf als Pflastermaler in Münster gesehen habe. Roedelius verdeutlicht darauf hin, dass die Idee des Zodiak tatsächlich von den Betreibern selbst aufgegriffen wurde: »Wir haben ja weitergemacht.« Das lässt sich kaum leugnen. Allein mit seiner Band, die erst Kluster und dann Cluster hieß und die Roedelius seit ein paar Jahren Qluster nennt, hat er Dutzende von Alben veröffentlicht. Johannson hat ein ebenfalls imposant umfängliches Werk geschaffen, und Froese-Acquaye managt Tangerine Dream, die im kommenden Frühjahr eine lange Tour durch England machen wollen.

Nach dem Gespräch wird das Publikum nach draußen gebeten. Vor dem HAU läuft Paul Frick vorbei, der seit dem letzten Jahr bei Tangerine Dream spielt. Frick hat mit seinem Bart und den langen Haaren etwas von einem Juniorpartner von Edgar Froese und freut sich auf die anstehenden Auftritte. Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gesprächs über das Zodiak finden sich nun vor dem Haus ein, um die Unterhaltung mit Teilen des Publikums fortzusetzen. Weitere Fragen nach der Besetzung von Bands, die vor über 50 Jahren ein einziges Mal im Zodiak auftraten, werden nun geklärt. Schließlich nähert sich noch ein Fan, um Roedelius seine Bewunderung auszusprechen. Denn der habe 1974 mit Michael Rother und Dieter Moebius unter dem Bandnamen Harmonia Techno vorweggenommen. Roedelius tut jetzt auf sympathischste Weise so, als wüsste er von nichts. Dazu legt er den Kopf erst zurück, runzelt die Augenbrauen, schürzt die Lippen und stößt mit dem Kopf wieder nach vorn, bevor er in lockerstem Berlinerisch erwidert: »Wat für’n Ding?!«