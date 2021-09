Globale Mächtejustiz

Peter Dejong/AP/dpa Hat die ausgeglichene Waage zu Unrecht im Logo: Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag

Neue Besen kehren gut: Gerade einmal drei Monate im Amt, ist der neue Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in Den Haag schon dabei, ein Problem aus dem Weg zu schaffen, das seine Vorgängerin angerichtet hatte. Fatou Bensouda wollte Kriegsverbrechen in Afghanistan bestrafen; sie nahm dabei aber nicht nur Kriegsverbrechen der Taliban, sondern auch solche von US-Soldaten ins Visier. Das gab natürlich Ärger und überschattete die zweite Hälfte ihrer Amtszeit. Karim Khan, ihr Nachfolger, räumt auf. Am Dienstag gab er bekannt, der IStGH werde das Afghanistan-Verfahren zwar weiterführen, müsse jedoch mit Blick auf seine begrenzten Ressourcen Prioritäten setzen. Ermittlungen gegen US-Militärs würden eingestellt.

Um die ganze Bedeutung dieser Entscheidung zu ermessen, lohnt es, auch die ganze Geschichte in den Blick zu nehmen – und die begann am 1. Juli 2002, als der IStGH seine Arbeit aufnahm. Seine Aufgabe: schwerste Verbrechen gegen das internationale Recht zu verfolgen und zu bestrafen, Kriegsverbrechen beispielsweise. Kritiker hatten damals gewarnt, das Den Haager Gericht werde die gleiche Funktion haben wie die nationale Gerichtsbarkeit: Wie diese in der Regel als Justiz der herrschenden Klasse fungiere, so werde es die Justiz der herrschenden Staaten sein. Als der IStGH dann im Laufe der Jahre seine ersten Ermittlungen startete und seine ersten Fälle eröffnete, zeigte sich: Es war noch schlimmer. Fast alle Untersuchungen und sämtliche Strafverfahren betrafen afrikanische Staaten. Auf dem afrikanischen Kontinent wurde der IStGH als »Afrika-Gericht« der einstigen Kolonialmächte verspottet; seine Haftbefehle wurden nicht mehr befolgt.

Mit Fatou Bensouda aus Gambia trat im Juni 2012 eine Afrikanerin das Amt der Chefanklägerin beim IStGH an, und sie suchte den Ruf des Gerichts wiederherzustellen: Im November 2017 beantragte sie ein Ermittlungsverfahren wegen Kriegsverbrechen in Afghanistan inklusive solcher von US-Militärs. Das wurde erst abgelehnt, und als es auf Widerspruch dann doch noch zugelassen wurde, da verhängte die US-Administration Sanktionen gegen sie. Entspannung zeichnete sich erst ab, als ihre Amtszeit sich dem Ende zuneigte. Nach der Wahl ihres Nachfolgers im Februar 2021 erklärte sich Washington bereit, die Sanktionen aufzuheben.

Der Grund: Mit Karim Khan hat den sensiblen Anklägerjob ein Brite übernommen, der weiß, was mit der internationalen Justiz geht und was man besser lässt. Zu Letzterem gehören allzu heikle Ermittlungen gegen die herrschende Klasse, pardon: gegen die herrschenden Staaten. Der IStGH wird nun wieder arbeiten können, ohne dass seine Vertreter etwa mit US-Einreisesperren rechnen müssten. Das Scheitern Bensoudas räumt nun alle Fragen zum wahren Charakter der globalen Mächtejustiz aus. Die Hoffnung im Westen, man könne seine Herrschaftsinteressen unter dem Mantel des Rechts verstecken, ist ausgeträumt.