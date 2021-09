Studierende in Türkei festgenommen

Istanbul. Nach Protesten wegen des Mangels an günstigem Wohnraum ist die Polizei in der Türkei gegen Studierende vorgegangen. Am Montag abend seien in der Küstenmetropole Izmir und in Istanbul etwa 80 Studentinnen und Studenten in Gewahrsam genommen worden, berichteten türkische Medien am Dienstag. In einer Erklärung des Gouverneursamts von Istanbul hieß es, 17 Frauen und elf Männer seien zwischenzeitlich in Gewahrsam genommen worden, weil sie sich geweigert hätten, trotz Aufforderung einen »widerrechtlichen« Protest aufzulösen. Angesichts steigender Mietpreise in der Türkei schlafen Studenten seit Tagen in Parks und fordern bezahlbaren Wohnraum. (dpa/jW)