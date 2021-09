Hunderte Flüchtlinge erreichen Lampedusa

Rom. Mehr als 500 Flüchtlinge sind am Montag abend auf einem alten Fischerboot auf der italienischen Insel Lampedusa angekommen. Die Menschen stammen vermutlich aus Marokko, Syrien, Bangladesch und Ägypten, wie die Nachrichtenagentur ANSA und lokale Medien berichteten. Das 15 Meter lange Schiff, das sieben Kilometer vor der Insel von der Zollpolizei abgefangen und zum Hafen eskortiert wurde, sei vermutlich von Libyen aus in See gestochen. (dpa/jW)