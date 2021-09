Abstrakt und banal? Nein

imago images/Hartenfelser Kassel international: Logo der Documenta Fifteen

Es ist eine alte Tradition, dass die Documenta lange vor ihrem Start diesen mit öffentlichen Programmen in Kassel vorbereitet. In der Vergangenheit wurden hier etwa inhaltliche Fragen, die für das Konzept der kommenden Ausstellung als wichtig erachtet wurden, schon einmal mit einer interessierten Öffentlichkeit debattiert. Teils war es auch Marketingstrategie, wenn mit kontroversen Themen öffentliche Auseinandersetzungen provoziert wurden, die dann die Neugier steigern sollten.

Wer das »Preprogramm« der Documenta 15 (18. Juni bis 25. September 2022) betrachtet, bekommt den Eindruck, dass hier vor allem die inhaltliche Ortsbestimmung im Fokus steht. So fanden in den vergangenen Wochen im Ruruhaus, dem Sitz des Documenta-Teams, mehrere Netzwerktreffen regionaler und überregionaler künstlerischer sowie gesellschaftlicher Initiativen statt. Anfang September wurde das Ruruhaus zur Kasseler Museumsnacht für eine antirassistische Installation samt Diskussionsveranstaltung unter der Überschrift »Blind Spots in the Sun« geöffnet. Dabei ging es um »blinde Flecken im kollektiven Bewusstsein« und »Zusammenhänge zwischen Kolonialgeschichte und antischwarzem Rassismus in Deutschland«.

Der zentrale Beitrag zur inhaltlichen Vorbereitung der Documenta 15 ist jedoch die monatliche Veranstaltungsreihe »Lumbung calling«. Hier behandeln das indonesische Künstlerkollektiv Ruangrupa, welches die Documenta 15 kuratiert, und Vertreter von Netzwerken sowie Einzelpersonen übergreifende Themen. In der Selbstdarstellung heißt es: »Die siebenteilige Gesprächsreihe ›Lumbung calling‹ bildet den Auftakt zum Begleitprogramm der Documenta 15, genannt Meydan. Jede Ausgabe der Reihe widmet sich einem der Lumbung-Werte: Lokale Verankerung, Humor, Unabhängigkeit, Großzügigkeit, Transparenz, Genügsamkeit und Regeneration.« Das Format blicke auf den Hintergrund des künstlerischen Ansatzes der Documenta 15 und beleuchte das Thema »Lumbung« (ein Begriff für die traditionelle indonesische Reisschale, hier für gleichberechtigte Zusammenarbeit) aus verschiedenen Perspektiven.

Die Themenstellungen erscheinen auf den ersten Blick abstrakt oder banal. Zu Unrecht, wie deutlich wird, wenn man miterlebt, wie die Beteiligten die behandelten Begriffe hinterfragen und mit der sozialpolitischen Realität in ihren Ländern konfrontieren. So verbindet der Begriff »lokale Verankerung« (3.4.) zugleich die Bedeutung des Bodens als auch der Erdung in unserer gespaltenen Welt – ein Boden, der es ermöglicht, Wurzeln zu schlagen, und der Bäume über weite Entfernung miteinander verbindet. Bildhaft werden dabei Mensch und Natur verknüpft und überlieferte Weisheiten aufgegriffen.

In der zweiten Gesprächsrunde zum Thema Humor (1.5.) reflektierten die Teilnehmer, in welcher Form Humor ein spezifisch menschlicher Rettungsanker sein kann, wie er zur Selbstverteidigung dienen kann oder als Waffe. Humor bringt Menschen nicht nur zum Lachen, er macht Schwierigkeiten im Leben erträglicher. Er erlaubt es zu vergessen, und er gibt Mut. So verstanden, ist Humor eine gesellschaftliche Kraft.

Angesichts der Coronarestriktionen fanden diese Debatten im virtuellen Raum statt. Die Gesprächsteilnehmer wurden per Videoschaltung in die Diskussion eingebunden. Die Zuschauerinnen und Zuschauer folgten der Veranstaltung per Livestream über Facebook und Youtube.

Natürlich leidet unter solchen Umständen die Unmittelbarkeit der Debatte, dennoch gibt es Vorteile: So können Gesprächspartner einbezogen werden, die nicht vor Ort in Kassel sein müssen. Der zweite Vorteil ergibt sich für den interessierten Betrachter, der den Aufzeichnungen dieser Gespräche auch zu einem späteren Zeitpunkt folgen kann.

Die recht geringe Zahl der Aufrufe bei Youtube (das erste »Lumbung calling« wurde gut 1.400mal angeklickt) zeigt, dass dieses Angebot vor allem für Fachkreise interessant scheint. Die entscheidende Frage wird sein, ob es dem Ruangrupa-Kollektiv als Kurator gelingt, relevante, internationale künstlerische Auseinandersetzungen zu »documentieren«, die über eine abbildhafte, mitunter eklektische Wiedergabe hinausgehen.