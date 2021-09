Schweizer stimmen für »Ehe für alle«

Bern. Auch in der Schweiz ist die sogenannte Ehe für alle künftig erlaubt. Der Vorstoß von Gegnern, die das verhindern wollten, ist am Sonntag bei einer Volksabstimmung deutlich gescheitert. Nach Auszählung der Stimmen in 19 von 26 Kantonen waren 62,1 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die Zulassung der Eheschließung gleichgeschlechtlicher Paare. Abgestimmt wurde auch über eine Initiative der Jungsozialisten, die die Reichsten im Land bei der Kapitalbesteuerung stärker zur Kasse bitten wollten. Bei dieser Abstimmung gab es nach Auszählung der Stimmen in 19 der 26 Kantone 68,2 Prozent Nein-Stimmen. (dpa/jW)