Söldnerfirma: Moskau bestätigt Malis Anfrage

New York. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat bestätigt, dass Mali Kontakt zu russischen Sicherheitsfirmen aufgenommen hat. Da Frankreich seine Militärpräsenz in Mali verringern wolle, habe sich die malische Regierung an private russische Firmen gewandt, sagte Lawrow am Sonnabend am Rande der UN-Generaldebatte in New York. Gleichzeitig betonte er, Moskau habe »nichts damit zu tun«. Frankreich hatte zuvor darüber berichtet, dass die malische Militärjunta eine Zusammenarbeit mit der russischen Söldnergruppe Wagner anstrebe. Wegen der Pläne hat Frankreich mit einem vollständigen Abzug seiner Truppen gedroht. (AFP/jW)