Gespräche für private Banken abgebrochen

Berlin. Im Tarifstreit bei den privaten Banken stehen die Zeichen auf Warnstreiks. Die Verhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi seien am Freitag in der dritten Runde abgebrochen worden, teilte der Unternehmerverband des privaten Bankgewerbes (AGV Banken) mit. Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck erklärte: »Da die privaten Arbeitgeber unsere Forderungen ganz offensichtlich ignorieren, werden die Beschäftigten nun entsprechend reagieren.« Verdi will unter anderem erreichen, dass Bankbeschäftigte bis zu 60 Prozent ihrer Arbeitszeit mobil arbeiten dürfen. (dpa/jW)