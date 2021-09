»Viele Teile der Wirtschaft profitieren vom Status quo«

Aaron Chown/PA Wire/dpa Sie haben den Lenz: Die führenden Industrieländer zeigen sich bei Klimahilfen nicht zahlungsfreudig

Der jüngste Oxfam-Bericht geht davon aus, dass wohlhabende Länder bis zu 75 Milliarden US-Dollar weniger für sogenannte Klimahilfen bereitstellen als angekündigt. Woran scheitern diese Zusagen gegenwärtig?

Das Scheitern erklärt sich aus der fehlenden Ambition der Industrieländer. Die Klimahilfen sind ein Resultat des Klimagipfels 2009 in Kopenhagen. Der Anspruch der Staats- und Regierungschefs, ein neues umfassendes Abkommen zu schließen, ist krachend an den Differenzen der Beteiligten gescheitert. Eines der wenigen Ergebnisse war die Zusage der Industrieländer, die finanzielle Unterstützung für ärmere Länder anzuheben. Diese sollten im Jahr 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar erreichen. 2015 wurde festgelegt, dieses Level bis 2025 zu halten. Damals wurde zugesagt, ohne einen Plan zu haben, wie man das erfüllt. Es geht um 600 Milliarden Dollar Klimahilfen allein in diesen sechs Jahren. Wir haben die neuen Zusagen der verschiedenen Industrieländer analysiert: Selbst im Jahr 2025 werden die Klimahilfen noch nicht das jährliche Niveau von 100 Milliarden Dollar erreichen. Zusammen genommen, fehlen im gesamten Zeitraum bis zu 75 Milliarden Dollar. Seit klar ist, dass man die Zusage nicht erfüllen kann, fehlt der politische Wille, die Unterstützung der ärmeren Länder ausreichend voranzutreiben. Aus unserer Sicht leistet kein Land hier einen fairen Beitrag.

Die Klimakrise trifft den globalen Süden stärker. Die globale Ungleichheit spitzt sich damit zu. Wie wirkt sich das Fehlen der Klimahilfen aus?

Die Klimahilfen sind politisch ein wichtiger Baustein des Vertrauens zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Die ärmeren Länder haben ihrerseits auch Zugeständnisse in Fragen des Klimaschutzes gemacht. Die Erfüllung der finanziellen Zusagen wird von ihnen also erwartet. Wenn die 100 Milliarden nun nicht erreicht werden, fühlen sich die Länder des globalen Südens betrogen. Für kommende Klimakonferenzen wird das die Folge haben, dass das Misstrauen gegen reichere Länder steigt. Andererseits reden wir hier über Geld, das den ärmeren Ländern konkret beim Umbau ihrer Energiesysteme oder bei klimafreundlicher Entwicklung helfen soll. Auch bei der Anpassung an klimatische Veränderungen wie etwa Dürre und Extremwetter. Fehlen diese Mittel, finden Klimaschutz und Anpassung an die Veränderungen dort nur eingeschränkt statt.

Die Industrieländer versuchen durch die Klimahilfen hauptsächlich selbst zu profitieren. Sie kritisieren, wie die finanziellen Mittel von ihnen bereitgestellt werden.

Es wurde nicht konkret festgelegt, was alles als Hilfe gelten soll. Die Geberländer rechnen bisher in großen Teilen Darlehen an, die am Ende zurückgezahlt werden müssen. Etwa 70 Prozent dieser Gelder sind Darlehen. Lediglich ein kleinerer Teil sind Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. In diesem Sinne leisten nicht die reichen Industrieländer den großen Beitrag zur Klimahilfe, sondern vor allem die ärmeren Länder selbst, die bereits mit Schulden zu kämpfen und die Klimakrise nur in geringem Maße mitverursacht haben.

Laut Bericht geben wohlhabende Länder 143mal mehr Geld für Folgen der Pandemie aus als für die Klimakrise. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz?

Die Coronakrise ist gegenwärtig viel präsenter in der Öffentlichkeit, weil sie direkt bei uns passiert. Der Politik fällt es leichter, hier Geld aufzubringen, um die Auswirkungen der Pandemie zu bekämpfen, als ärmere Länder im globalen Süden zu unterstützen. Dazu kommt, dass viele Folgen der Klimakrise hierzulande zwar inzwischen mehr, aber noch nicht so heftig zu spüren sind wie im globalen Süden. Darüber hinaus sind bei der Bekämpfung der Pandemie viele Maßnahmen auch dafür da, die Wirtschaft zu stützen. Bei der Klimakrise hingegen profitieren viele Teile der Wirtschaft vom Status quo. Diese wollen effektiven Klimaschutz verhindern, da sie noch möglichst lange mit ihren alten Geschäftsmodellen Geld verdienen wollen.