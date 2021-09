Heizen der Wohnung ist nicht drin

Roland Weihrauch/dpa Zusätzliches Problem: Wer nicht bezahlen kann, dem droht die Stromsperre

Es wird teuer. »Die Beschaffungskosten, die die Energieversorger für Strom zahlen müssen, sind in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen«, sagte die Chefin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae, laut dpa am Freitag. Bei langfristigen Lieferungen hätten sich die Großhandelspreise seit Jahresbeginn verdoppelt, kurzfristig gekaufter Strom sei sogar dreimal so teuer geworden. Die gestiegenen Beschaffungskosten schlagen auf den Endkundenpreis beim Verbraucher durch.

Auch der Preis für CO2-Zertifikate habe sich in den vergangenen 24 Monaten mehr als verdoppelt. Zudem beeinflussten die hohen Preise im Gasgroßhandel auch den Strompreis, da sich die Erzeugung in Gaskraftwerken verteuere. »Diese Effekte können derzeit durch die sinkenden Kosten der Erneuerbaren Energien nicht kompensiert werden«, sagte Andreae.

Schon jetzt ist der Preis für Haushaltsstrom nach Angaben des Vergleichsportals Verivox auf ein Rekordhoch geklettert. Aktuell koste eine Kilowattstunde Strom durchschnittlich 30,54 Cent – so viel wie noch nie zuvor. Vor einem Jahr lagen die Kosten noch bei 28,65 Cent. In den vergangenen zwölf Monaten habe sich Strom damit um 6,6 Prozent verteuert.

Das Portal Check 24 berichtet, acht Grundversorger hätten bereits die Strompreise erhöht oder Erhöhungen angekündigt. Im Durchschnitt betrügen die Preiserhöhungen 3,7 Prozent. Für einen Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 5.000 Kilowattstunden bedeute das zusätzliche Kosten von durchschnittlich 63 Euro pro Jahr.

Die Bundesregierung sieht derzeit keine Engpässe bei der Gasversorgung in Deutschland. Die Gasspeicher seien auch im internationalen Vergleich gut gefüllt, sagte am Freitag eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin. Mit Blick auf deutliche Preissteigerungen sagte die Sprecherin, es gebe einen Strauß an Ursachen. Sie verwies etwa auf das Wiederanziehen der Konjunktur in Asien.

Laut Branchenverband BDEW ist der Hauptpreistreiber nicht die teurer gewordene Erzeugung. »Von 100 Euro Stromrechnung sind mehr als 50 Euro staatlich verursacht«, sagte Andreae. Zwischen 2010 und 2020 sei die Belastung für Stromkunden durch Steuern, Abgaben und Umlagen um rund 70 Prozent gestiegen.

Marktbeobachter erwarten eine Welle von Preiserhöhungen. »Die meisten Grundversorger ändern ihre Preise zum Jahreswechsel. Deshalb gehen wir davon aus, dass in den kommenden Monaten weitere Stromanbieter ihre Preise erhöhen werden«, sagte Verivox-Energieexperte Thorsten Storck.

Da ist es nicht verwunderlich, dass Stromkunden die Angebote der Energieversorger für Neukunden wahrnehmen und häufig den Anbieter wechseln, um Kosten zu sparen. Vattenfall hat daher mithilfe seiner Kundendatei systematisch preisbewusste Verbraucher aussortiert, die gerne ihren Stromvertrag wechseln. Dafür muss der Energieversorger nun 900.000 Euro Bußgeld zahlen, wie tagesschau.de am Freitag berichtete.

Besonders arme Haushalte leiden unter den gestiegenen Energiepreisen. Laut Berechnungen des Europäischen Gewerkschaftsbundes können fast drei Millionen Menschen in Europa ihre eigenen vier Wände nicht richtig heizen, obwohl sie einen Job haben. Rund 2,7 Millionen Menschen – das entspricht 15 Prozent der Europäer in der sogenannten Erwerbsarmut – fehle das nötige Geld für die Heizkosten, meldete der europäische Dachverband der Gewerkschaften am Mittwoch. Der Sozialwissenschaftler Stefan Sell mahnte, man müsse bei der Bewertung der genannten Zahlen berücksichtigen, dass sie nur einen Teilausschnitt derjenigen zeigen, die von harter Energiearmut betroffen sind, denn es wurden »lediglich« die arbeitenden Armen quantifiziert, die weniger als 60 Prozent des jeweiligen Medianlohns verdienen, aber diejenigen, die weniger als 50 Prozent haben, tauchen in den Zahlen gar nicht auf. (dpa/jW)