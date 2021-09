Mehr ist mehr

Friso Gentsch/dpa Mehr Geld: FDP und Grüne sind ganz vorne mit dabei, wenn es um Großspenden geht (Münster, 5.4.2014)

Wenn dir jemand etwas in die rechte Hosentasche steckt, dem halte auch die linke hin, scheint das Motto von Bündnis 90/Die Grünen in bezug auf Großspenden an die Partei zu sein, die sie laut aktuellem Wahlprogramm klar ablehnen. Als Großspenden gelten Zuwendungen von mehr als 50.000 Euro. Wie aus der vom Bundestag veröffentlichten Übersicht über große Zahlungen an Parteien hervorgeht, sind Grüne und FDP Spitzenreiter bei der Annahme von Großspenden im laufenden Wahljahr und haben dadurch bisher im Parteienvergleich die höchsten Einnahmen erzielt.

Insgesamt laufen diese Einnahmen für die Parteien im Wahljahr deutlich besser als in den Vorjahren. Bislang haben die im Bundestag vertretenen Parteien im Wahljahr rund 11,5 Millionen Euro durch Großspenden eingenommen. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr spendeten Unternehmen, Wirtschaftsverbände und Einzelpersonen nur gut 2,2 Millionen Euro.

Besonders viele reiche Gönner hat die FDP, die bislang auf Einnahmen von rund 4,3 Millionen Euro zugreifen kann. Dahinter folgen die Grünen mit Spendeneinkünften von mehr als 3,4 Millionen und die CDU mit etwas weniger als 3,4 Millionen Euro. Die Union als Ganzes – also CDU und CSU gemeinsam – erhielt Spenden im Umfang von rund 3,5 Millionen Euro. Die SPD bekam zwei Spenden von zusammen 175.000 Euro, der Partei Die Linke wurden 55.000 Euro von einer Privatperson überwiesen. Gänzliche leer in bezug auf Großspenden ging die AfD aus. Auffallend dabei: Die beiden größten Einzelspenden, in Höhe von 1,25 Millionen Euro und eine Million Euro, gingen auf dem Konto der Grünen ein. Hier folgt die FDP mit einer Spende von 750.000 Euro. Die Liberalen wissen daneben die meisten Einzelspender hinter sich.

Die Autovermietung Sixt GmbH & Co hatte am 17. September dieses Jahres gleich zwei Spenden von jeweils 50.000,01 Euro an FDP und Grüne überwiesen. Auf jW-Anfrage erklärte Vizegeschäftsführer Alexander Sixt am Freitag: »Wir als Unternehmen treten für die Demokratie in Deutschland ein und möchten das gesellschaftliche Interesse an Politik im Rahmen unserer Möglichkeiten fördern«. Daher unterstütze Sixt das demokratische Parteiengefüge in »seiner Vielfalt« und spende fraktionsübergreifend an alle »gemäßigten Parteien in der Mitte des Parteienspektrums.«

Die grüne Partei der Mitte bemühte sich am Freitag gegenüber jW, die Diskrepanz zwischen Forderungen ihres Wahlprogramms und der Realität ihrer Spendensammlungen zu erklären. Sie seien dafür, Spenden zu deckeln, und setzten sich auch künftig für eine entsprechende Gesetzesänderung ein, so Grünen-Bundesschatzmeister Marc Urbatsch. Solange es diese gesetzliche Neuregelung noch nicht gebe, wolle man sich im politischen Wettbewerb nicht schlechter stellen als die politische Konkurrenz, »denn Regeln müssen für alle gelten«.

Die Grenzen zwischen hohen Parteispenden und Lobbyismus verläuft oft fließend. Handelt es sich bei Spenderinnen und Spendern um großzügige Unterstützer, oder erhoffen sie sich politische Einflussnahme? Wichtiger ist jedoch, inwiefern sich Parteien den Interessen ihrer Gönner zu beugen bereit sind. »Großspenden sehen wir grundsätzlich kritisch, besonders Spenden von Unternehmen, die ja im Grunde keine politischen Ansichten haben dürfen, sondern nur Gewinninteressen«, sagte Jörg Schindler, Bundesgeschäftsführer der Partei Die Linke, am Freitag gegenüber junge Welt. Solche Geldflüsse hätten immer »den Geruch«, dass sich hier jemand politische Parteien mit »Geld gewogen« machen möchte. »Polemisch gesagt: Es sieht so aus, als ob sich da jemand die Politik kauft«.