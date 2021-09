Ermittlungen zu Anschlagsplanungen

Düsseldorf. Sicherheitsbehörden prüfen derzeit, ob in der Bundesrepublik Anschläge auf Anhänger der sogenannten Gülen-Bewegung geplant waren. Die Vermutung stehe im Raum, sicher sei dies aber noch nicht, meldete dpa am Freitag unter Berufung auf »Sicherheitskreise«. Vor einer Woche war bei einem 40jährigen Türken in einem Düsseldorfer Hotel neben scharfer Munition und einer Schreckschusswaffe auch eine Namensliste entdeckt worden. Am Donnerstag hatte die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass sie in der Sache wegen des Verdachts der Verabredung zu einem Verbrechen ermittelt. (dpa/jW)