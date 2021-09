Nachschlag: Mit Gänsefüßchen

Mohssen Assanimoghaddam/dpa Betroffen oder geimpft

»Es wird immer ungemütlicher für nicht gegen Corona Geimpfte«, beginnt das »Berliner Gespräch« im DLF. Ab November ist ihnen die Lohnfortzahlung im Quarantänefall gestrichen. Schwierig, meint »Johannes Kuhn vom Hauptstadtstudio«, und gibt ein Beispiel: »Ich bin betroffen und gebe bei der Kontaktnachverfolgung bestimmte Leute nicht an, weil ich weiß: Der oder die ist ungeimpft und würde in der Quarantäne kein Geld bekommen.« Kontakte würden auch »jetzt schon« unterschlagen, »aber das Geld beziehungsweise der Verdienstausfall, der bringt dann natürlich eine neue Motivation in Anführungszeichen«. Wieso denn Anführungszeichen? Gibt es noch eine andere Motivation als das liebe Geld? Gut, Nächstenliebe. Bei der EU jedenfalls. »Vollmundig« unterstütze diese die Covax-Initiative für Impfstoffe in armen Ländern, sagt Minuten später auf der Welle Virologe Klaus Stöhr. Allerdings habe der Westen schon im Januar 80 Prozent der Weltproduktion dieses Jahres aufgekauft. (xre)